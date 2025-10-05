अधिवक्ता पर हमले का वांछित आरोपित अस्पताल से फरार, मथुरा पुलिस तलाश में जुटी

अधिवक्ता और उनके भाइयों पर हमले के मामले में वांछित दो आरोपित जिला अस्पताल से फरार हो गए। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। एक अक्टूबर को हुए हमले में दोनों पक्षों से 11 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 17 नामजद समेत छह अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है और चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, मथुरा। सदर थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में भूमि विवाद में अधिवक्ता व उनके भाइयों पर हमले के मामले में वांछित चल रहे दो आरोपित जिला अस्पताल से उपचार के दौरान फरार हो गए है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

एक अक्टूबर को अधिवक्ता पर हुए हमले में दोनों पक्ष से 11 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 17 नामजद समेत छह अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। चार लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।

अधिवक्ता हमले के वांछित दो आरोपित जिला अस्पताल से फरार सदर थाना क्षेत्र अशोक विहार कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राजेश सैनी एक अक्टूबर की सुबह साढ़े 11 बजे अपने यमुना किनारे स्थित मंदिर गए थे। उनके साथ दोस्त नेत्रपाल भी थे। मंदिर के अंदर पहुंचे तो आस-पास पहले से मौजूद अखिलेश व अखिलेश के बेटे सुमित ने तमंचे से उनके ऊपर फायर कर दिया। इसमें वह बाल-बाल बच गए।

लाठी और डंडों से पीटा अखिलेश अपने साथ आए सूरजभान सैनी, सतेंद्र ठाकुर, मनोज यादव, राजकुमार यादव, हिल्ला, अनिल, प्रवीन, योगेश, विक्की, कालिया पिंटू, कान्हा, कालू, अर्पित, सौरभ नीटू, राकेश व अन्य पांच-छह अन्य ने एकराय होकर सब्बल, सरिया, लाठी-डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने शाेर मचाया तो बचाने के लिए अधिवक्ता के भाई राकेश, सुभाष, मोहित व लक्ष्मण आए।

मारपीट में हुए घायल दबंगों ने उनके भाइयों को भी जान से मारने की नीयत से पीटना शुरू किया। मारपीट में अधिवक्ता के गंभीर चोट आई है। अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर 17 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। है। रविवार सुबह अस्पताल से आरोपित अखिलेश और नीटू उपचार के दौरान फरार हो गए।