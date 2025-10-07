ड्राइवर की मौत और पश्चिम बंगाल के 26 श्रद्धालु घायल, बिजली पोल गिरने से टेपो ट्रैवलर डिवाइडर से टकराई

टेंपो ट्रैवलर पर बिजली का पोल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराने के कारण टेंपो ट्रैवलर क्षतिग्रस्त हो गई जिसमें चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 26 यात्री घायल हो गए। सभी घायल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं जो वृंदावन घूमने आए थे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और क्षतिग्रस्त वाहन को किनारे कर जाम खुलवाया।

जागरण संवाददाता, मथुरा। आगरा से मथुरा जा रही टेंपो ट्रैवलर पर मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे हाइवे के रेलवे पुल का बिजली पोल गिर गया। इससे टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में टेंपो ट्रैवलर के चालक की मृत्यु हो गई। जबकि उसमें सवार पश्चिम बंगाल के 26 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

बिजली पोल गिरने से अनियंत्रित टेंपो ट्रैवलर डिवाइडर से टकराई मंगलवार सुबह वृंदावन से पक्षिम बंगाल के दो दर्जन से अधिक लोग ताजमहल देखने के लिए आगरा गए थे। दोपहर को वापस वृंदावन आ रहे थे। फतिहा गांव के समीप रेलवे पुल पर लगा बिजली पोल टेंपो ट्रैवलर पर आ गिरा। इसके चलते टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए है।

चालक की मौके पर मौत हादसे में चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने घायलों को निकाल सीएचसी फरह भेजा। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त टेंपो ट्रेवलर को किनारे कर जाम को खुलवाया।