Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mathura Accident: हरिद्वार गंगास्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई, 16 घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:23 AM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वैन नौहझील-गौमत मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली ने ओवरटेक करते समय पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे 16 लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है और पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हादसे के बाद क्षतिग्रस्त पिकअप।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगास्नान कर लौट रही श्रद्धालुओं की पिकअप गुरुवार तड़के हादसे का शिकार हो गई। नौहझील-गौमत रोड स्थित बृजधाम फार्म हाउस के पास सुबह करीब छह बजे ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ओवरटेक करने के प्रयास में पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप में सवार 16 लोग घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौहझील पहुंचाया। यहां गंभीर घायल दीक्षा, प्रभा, लक्ष्मी, खुशबू व युवती राधा निवासी नगला भूपसिंह थाना मांट को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

     

    चालक की तलाश में जुटी पुलिस

     

    वहीं नगला भूपसिंह निवासी डाली, पूजा, नीरज, दुर्गेश, काजल, रामकिशन, कोमल, निशा तथा बिजौली निवासी गरिमा, विक्रम और रचना को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नौहझील थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि फरार चालक की तलाश जारी है।