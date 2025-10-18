आयुक्त की कार्रवाई से बचाकर रखा 4 लाख का घी और क्रीम पकड़ा गया, डेयरी संचालक पर FIR

जागरण संवाददाता, मथुरा। बाजना क्षेत्र में गुरुवार को खाद्य आयुक्त डा़ रोशन जैकब की कार्रवाई से बचाकर छिपाया चार लाख रुपये का 600 किलो घी और क्रीम पकड़ा है। यह सामग्री जिस गाड़ी में रखी हुई थी, उसे गांव पारसौली के समीप छिपाकर रखा गया था। इसकी भनक अधिकारियों को लग गई।

गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा़ रोशन जैकब के नेतृत्व में कई जिलों की आधा दर्जन टीमों ने बाजना क्षेत्र में छापेमारी की थी। कार्रवाई में बाजना क्षेत्र स्थित राकेश डेयरी, विनोद डेयरी, गगन गणेश मिल्क प्रोडक्ट और विष्णु डेयरी में पनीर निर्माण में एसिड और चूना के प्रयोग के चलते इनके संचालकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई गई।

जिस समय यह कार्रवाई चल रही थी, उसी समय 600 किलो घी और क्रीम से लदी गाड़ी राकेश डेयरी से निकाल दी गई और उसे बाजना पारसौली रोड पर छिपाकर खड़ा कर दिया गया। कार्रवाई के अगले दिन शुक्रवार को सहायक खाद्य आयुक्त डीपी सिंह को इस गाड़ी के बारे में पता चला।

वह तुरंत जिले से अपनी टीम लेकर बाजना जा पहुंचे और बताए गए स्थान से गाड़ी बरामद कर दी। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें 600 किलो घी और क्रीम लदी हुई थी, जिसकी कीमत करीब चार लाख रुपये थी। टीम ने घी और क्रीम के दो-दो नमूने लिए। जिस समय गाड़ी पकड़ी गई, उस समय राकेश डेयरी संचालक मौके पर नहीं था। दूसरी ओर महावन कस्बे में मिठाई की दुकानों से खीरमोहन के दो नमूने और राया में पेटीज का एक नमूना लिया।

डेयरी में संचालित हो रहा था अवैध मेडिकल स्टोर संसू जागरण, मांट: औषधि निरीक्षक प्रेम पाठक ने बाजना में राकेश डेयरी गोदाम परिसर के अंदर अवैध संचालित मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई कर दो दवा के नमूने भरे और करीब 32 हजार की दवाएं सीज की। मेडिकल पर मौजूद व्यक्ति लाइसेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका।

औषधि निरीक्षक प्रेम पाठक को गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजना में की जा रही कार्रवाई के दौरान बुलाया गया। बताया कि राकेश डेयरी के गोदाम में मेडिकल संचालित है। इस पर डीआइ द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर डेयरी के गोदाम को चेक किया तो यहां विभिन्न प्रकार की ऐलोपेथिक दवाएं रखी मिलीं।

जगवीर द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था लेकिन वह मौके पर नहीं मिला। वहां जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति मिला, लेकिन वह कोई जानकारी नहीं दे सका। बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर से दो संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए और करीब 32 हजार की दवाएं सीज की।