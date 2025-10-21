मथुरा में 51 फीट के बनाए जाएंगे गोवर्धन महाराज, सुबह 10 बजे अभिषेक के साथ होगा शुभारंभ
मथुरा में सामूहिक श्री गिर्राज पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में गाय के गोबर से बने 51 फीट के गिरिराजजी मुख्य आकर्षण होंगे। महोत्सव का यह 27वां वर्ष है, जिसकी शुरुआत महाविद्या कालोनी में शोभायात्रा निकालकर की गई। गिर्राज तलहटी परिक्रमा और मानसी गंगा के दर्शन भी कराए जाएंगे। महोत्सव का शुभारंभ सुबह 10 बजे अभिषेक के साथ होगा।
जासं, मथुरा। सामूहिक श्री गिर्राज पूजा महोत्सव समिति और श्री गिर्राज महिला मंडल द्वारा बुधवार को महाविद्या चौराहा पर श्री गिर्राज पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का आकर्षण गाय के गोबर से बने 51 फीट के गिरिराजजी होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए महाविद्या कालोनी में शोभायात्रा निकाली।
समिति के संयोजक राजकुमार खंडेलवाल ने बताया कि सामूहिक गिर्राज महोत्सव का यह 27 वां वर्ष है। गिर्राज तलहटी परिक्रमा के साथ गिर्राज पर्वत व मानसी गंगा के दर्शन भी होंगे। महोत्सव का शुभारंभ सुबह 10 बजे अभिषेक के साथ होगा।
