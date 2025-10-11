यूपी के 211 शिक्षकों पर गिरी गाज, इस गलती की वजह से कट गई सैलरी

जागरण संवाददाता, मथुरा। निरीक्षण में अनुपस्थित मिले परिषदीय विद्यालयों के 211 शिक्षक, कर्मचारियों का का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। 24 विद्यालयों का ताला बंद मिला था। यह कार्रवाई तीन माह के निरीक्षणों की है। सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति की सूचना हर माह प्रेरणा एप के माध्यम से दी जाती है। तीन माह की सूची जारी हुई है। 211 शिक्षक, कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। यह सूची 21 जुलाई से 20 सितंबर तक की है।खंड शिक्षाधिकारी कैलाश चंद्र शुक्ला ने बताया कि निरीक्षण में 211 शिक्षक, कर्मचारी अनुपस्थित सामने आए हैं। इनका एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसा जा रहा है।