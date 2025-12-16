बड़ी मुश्किल से छूटी चंगुल से, रिश्ते का मौसा ही करता रहा युवती के साथ दो महीने तक दुष्कर्म

संसू, जागरण, मांट (मथुरा)। एक गांव में मौसा द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने व युवती की शादी के बाद अंतरंग संबंधों के वीडियो ससुराल भेजे जाने का मामला प्रकाश में आया है। मांट थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती का विवाह इसी साल 21 जनवरी को हाथरस के एक गांव में हुआ है। आरोप है कि युवती शादी से पहले मांट थाना क्षेत्र के ही दूसरे गांव में रिश्ते में लगने वाली मौसी के घर आई थी।

इस दौरान मौसा ने युवती से अश्लील हरकत कर दी। उसकी वीडियो बना कर ब्लैकमेल करते हुए दो बार उसके साथ दुष्कर्म भी किया। फिर उस दुष्कर्म की वीडियो प्रसारित करने का भय दिखाते हुए दो माह तक दुष्कर्म करता रहा।