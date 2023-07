मथुरा में भीषण हादसा, गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली में घुसी कार, दो की मौत

गोवर्धन में इन दिनों राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला चल रहा है। देश के कोने कोने से यहां भक्त पहुंचते हैं। सरकार ने गोवर्धन मेले के लिए बड़ी संख्या में रोडवेज की बसें तैनात की हैं। ट्रैक्टर से फिर भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। सोमवार को एक ट्रैक्टर में सवार लोगों के साथ हादसा घटित हो गया जिसमें दो की मौत हुयी है।

ट्रैक्टर ट्राली हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी।

मथुरा, जागरण संवाददाता। गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली हादसे का शिकार हो गयी। ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से कार घुसी तो अनियंत्रित होकर ट्राली पलट गयी। इस हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गयी वहीं 28 घायल हुए हैं। ट्रैक्टर ट्राली सवार फिरोजाबाद के निवासी बताए गए हैं। पुलिसकर्मी पड़ताल कर रहे हैं।

Edited By: Abhishek Saxena