    Mathura News: विवि की परीक्षा में सामूहिक नकल पकड़ी, कॉलेज में सीसीटीवी बंद

    By Navneet Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:52 AM (IST)

    डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। वुकराक डिग्री कॉलेज में सचल दल ने नकल पकड़ी। कई कॉलेजों के सीसीटीवी लिंक काम नहीं कर रहे थे। 21 नवंबर से शुरू हुई परीक्षाओं में 68 केंद्र शामिल हैं। निरीक्षण दल ने कोटवन कॉलेज में सामूहिक नकल होते हुए पाई और सामग्री जब्त की।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में नकल चल रही है। वुकराक डिग्री कालेज के एक कक्ष में सचल दल ने सामूहिक नकल पकड़ी है। कई कालेज के सीसीटीवी कंट्रोल रूम से लिंक नहीं मिले हैं।

    सेमेस्टर परीक्षा में पकड़ी सामूहिक नकल


    डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की स्नातक और परास्नातक सेमेस्टर परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू हुई हैं। 68 केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। मंगलवार को भौतिक विज्ञान के पंचम और इतिहास के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा पर नकल रखने को सात सचल टीम बनाई गई हैं। संजय कटारिा, विधोत्मा सिंह, केपी सिंह ने कोटवन स्थित वुकराक डिग्री कालेज के एक कक्ष में सामूहिक नकल पकड़ी।

    कोटवन के कॉलेज में सीसीटीवी बंद


    नोडल अधिकारी डॉ. ललित मोहन शर्मा ने बताया कि दोपहर की पाली में सचल दल कोटवन स्थित वुकराक डिग्री कॉलेज पहुंचा। सीसीटीवी बंद थेे। तीन कक्षों में परीक्षाएं चल रही थीं। एक कक्ष में सामूहिक नकल हो रही थी। नकल सामग्री बरामद हुई है। आरपीएस महाविद्याल जटौरा, बीएसटी महाविद्यालय के सीसीटीवी कंट्रोल से लिंक नहीं थे।