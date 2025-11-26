Mathura News: विवि की परीक्षा में सामूहिक नकल पकड़ी, कॉलेज में सीसीटीवी बंद

जागरण संवाददाता, मथुरा। डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में नकल चल रही है। वुकराक डिग्री कालेज के एक कक्ष में सचल दल ने सामूहिक नकल पकड़ी है। कई कालेज के सीसीटीवी कंट्रोल रूम से लिंक नहीं मिले हैं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की स्नातक और परास्नातक सेमेस्टर परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू हुई हैं। 68 केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। मंगलवार को भौतिक विज्ञान के पंचम और इतिहास के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा पर नकल रखने को सात सचल टीम बनाई गई हैं। संजय कटारिा, विधोत्मा सिंह, केपी सिंह ने कोटवन स्थित वुकराक डिग्री कालेज के एक कक्ष में सामूहिक नकल पकड़ी।