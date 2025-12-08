रिश्तों की अजब-गजब कहानी: तीसरे प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, दूसरा पति 1.5 साल के बच्चे के लिए परेशान
सुरीर में एक महिला के तीसरे प्रेमी के साथ भागने का मामला सामने आया है। महिला पहले भी एक पति को छोड़ चुकी है। दूसरे पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। पहले पति को छोड़कर दूसरे के साथ शादी कर लेने और अब दूसरे को छोड़कर तीसरे के साथ चंपत होने के आरोप का मामला सामने आया है। दूसरे पति ने इस मामले की पुलिस से शिकायत करते हुए साथ ले गई बेटे को दिलाने की गुहार लगाई है। मामला थाना सुरीर क्षेत्र के गांव का है।
साथ ले गई बेटे के लिए भटक रहा है दूसरा पति
शिकायतकर्ता का आरोप है कि करीब 14 साल पहले उसकी एक महिला से शादी हुई थी। जो अपने पहले पति को छोड़कर आई थी। शादी के बाद दोनों के संसर्ग से दो पुत्र पैदा हो गए। उसकी पत्नी स्वछंद विचारों की महिला थी, जो बिना बताए घर से चली जाती थी और पूछने पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाती थी। उसे कई बार समझाया लेकिन अपनी जिद के आगे किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी।
आठ महीने पहले काम के लिए बाहर गया था दूसरा पति
आठ माह पहले काम करने के लिए बाहर गए थे, उनकी अनुपस्थिती में पत्नी उनके डेढ़ वर्षीय बेटे को लेकर तीसरे व्यक्ति के साथ चंपत हो गई। वापिस लौटने पर उन्हें इसकी जानकारी हुई। तलाश के दौरान पता चला कि पत्नी डेढ़ वर्षीय बेटा को लेकर इगलास क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ रह रही है। शिकायत कर्ता ने पत्नी से अपने बेटे को दिलाने की मांग की है। थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
