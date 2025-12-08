रिश्तों की अजब-गजब कहानी: तीसरे प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, दूसरा पति 1.5 साल के बच्चे के लिए परेशान

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। पहले पति को छोड़कर दूसरे के साथ शादी कर लेने और अब दूसरे को छोड़कर तीसरे के साथ चंपत होने के आरोप का मामला सामने आया है। दूसरे पति ने इस मामले की पुलिस से शिकायत करते हुए साथ ले गई बेटे को दिलाने की गुहार लगाई है। मामला थाना सुरीर क्षेत्र के गांव का है।

साथ ले गई बेटे के लिए भटक रहा है दूसरा पति शिकायतकर्ता का आरोप है कि करीब 14 साल पहले उसकी एक महिला से शादी हुई थी। जो अपने पहले पति को छोड़कर आई थी। शादी के बाद दोनों के संसर्ग से दो पुत्र पैदा हो गए। उसकी पत्नी स्वछंद विचारों की महिला थी, जो बिना बताए घर से चली जाती थी और पूछने पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाती थी। उसे कई बार समझाया लेकिन अपनी जिद के आगे किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी।