सड़क पर धुन दिया पति: गेस्ट हाउस में गर्लफ्रेंड संग था तभी पहुंच गई पत्नी, जमकर लगाई पिटाई

संसू, जागरण, बरसाना/मथुरा। एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार रात को दो बच्चों का पिता अपनी प्रेमिका के साथ करवा चौथ मनाने आया। इसकी जानकारी मिलने पर पीछे से पत्नी व साली के साथ आए स्वजन ने दोनों की जमकर धुनाई की। पुलिस प्रेमी व प्रेमिका को थाने ले गई। वहीं पति के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई।

आधे घंटे तक सड़क पर होता रहा हाई वोल्डेज ड्रामा, देखने को लोगों का लगा तांता

शुक्रवार को जमुनापार थाना निवासी दो बच्चों का पिता ओम बाबू आगरा की रहने वाली अपनी तलागेशुदा प्रेमिका के साथ बरसाना में करवा चौथ मनाने आया था। जहां ओम बाबू ने बरसाना देहात में स्थित एक गेस्ट हाउस में कमरा किराया पर लिया। इस दौरान ओम बाबू व उसकी प्रेमिका करवा चौथ मनाने उक्त गेस्ट हाउस में ठहरे। ओम बाबू अपनी प्रेमिका के साथ करवा चौथ की आड़ में रंगरेलियां मना रहा था। तभी ओम बाबू की पत्नी अपनी बहन व स्वजन के साथ उक्त गेस्ट हाउस में जा पहुंची।

एक साथ बिस्तर पर देखकर भड़की पत्नी जहां पति व प्रेमिका को एक साथ बिस्तर पर देखकर पत्नी ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी। वहीं गेस्ट हाउस के बाहर सड़क पर हंगामा होता देख लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। आधे घंटे तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस प्रेमिका व प्रेमी को गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई।