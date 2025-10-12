Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क पर धुन दिया पति: गेस्ट हाउस में गर्लफ्रेंड संग था तभी पहुंच गई पत्नी, जमकर लगाई पिटाई

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:04 PM (IST)

    बरसाना में एक गेस्ट हाउस में दो बच्चों का पिता अपनी प्रेमिका के साथ करवा चौथ मना रहा था। पत्नी और साली ने मौके पर पहुंचकर दोनों की पिटाई कर दी। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसे देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका को हिरासत में लिया और पति के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संसू, जागरण, बरसाना/मथुरा। एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार रात को दो बच्चों का पिता अपनी प्रेमिका के साथ करवा चौथ मनाने आया। इसकी जानकारी मिलने पर पीछे से पत्नी व साली के साथ आए स्वजन ने दोनों की जमकर धुनाई की। पुलिस प्रेमी व प्रेमिका को थाने ले गई। वहीं पति के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    आधे घंटे तक सड़क पर होता रहा हाई वोल्डेज ड्रामा, देखने को लोगों का लगा तांता


    शुक्रवार को जमुनापार थाना निवासी दो बच्चों का पिता ओम बाबू आगरा की रहने वाली अपनी तलागेशुदा प्रेमिका के साथ बरसाना में करवा चौथ मनाने आया था। जहां ओम बाबू ने बरसाना देहात में स्थित एक गेस्ट हाउस में कमरा किराया पर लिया। इस दौरान ओम बाबू व उसकी प्रेमिका करवा चौथ मनाने उक्त गेस्ट हाउस में ठहरे। ओम बाबू अपनी प्रेमिका के साथ करवा चौथ की आड़ में रंगरेलियां मना रहा था। तभी ओम बाबू की पत्नी अपनी बहन व स्वजन के साथ उक्त गेस्ट हाउस में जा पहुंची।

    एक साथ बिस्तर पर देखकर भड़की पत्नी

    जहां पति व प्रेमिका को एक साथ बिस्तर पर देखकर पत्नी ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी। वहीं गेस्ट हाउस के बाहर सड़क पर हंगामा होता देख लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। आधे घंटे तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस प्रेमिका व प्रेमी को गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई।

    थाना प्रभारी निरीक्षक चेतराम शर्मा ने बताया कि पत्नी ने दोनों को रंगे हाथ करवा चौथ मनाते हुए पकड़ा तो उसका पारा चढ़ गया था। तलाक शुदा महिला को उसके स्वजन को बुलाकर सौंप दिया।