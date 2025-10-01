कबूतरबाजी को लेकर दो मुस्लिम गुटों में हिंसक झड़प, आधा घंटे पथराव और लाठी-डंडे चलने से दुकानें छोड़कर भागे लोग

मथुरा में कबूतरबाजी को लेकर दो मुस्लिम गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों में लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ जिसमें तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सुरीर के गांव भालई में भी गाली-गलौच को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ जिसमें 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है।

संसू, जागरण, महावन (मथुरा)। महावन कस्बे में सोमवार रात साढ़े 10 बजे कबूतरबाजी को लेकर मुस्लिम के दो पक्ष आमने-सामने हो गए। दोनों ओर से आधे घंटे तक लाठी-डंडे चले व पथराव हो गया। ईंट-पत्थर देख लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घरों के खिड़की-दरवाजे बंद कर लिए।

दुकानदार दुकानें छोड़कर भागे। बलदेव रोड पर वाहनों की कतार लग गई। इससे जाम के हालत बन गए। विवाद में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर दोनों पक्ष के सात नामजद समेत 16 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही दोनों पक्षों से छह लोगों को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी।

अफरा-तफरी मचने से दुकानें छोड़कर लोग भागे, लोगों ने बंद किए खिड़की दरवाजे महावन कस्बे के व्यापारियन मुहल्ले के रहने वाले रिहान उर्फ हैरान एवं साहिद में मोबाइल पर कबूतरबाजी को लेकर सोमवार रात साढ़े 10 बजे गाली-गलौच हो गई। रिहान ने कस्बा के चौक बाजार निवासी अपने दोस्त मोंटी से कह दिया कि साहिद उसे गाली दे रहा है। मोंटी अपने दोस्त मनीष के साथ मुस्लिम बस्ती पहुंचा और साहिद को पकड़कर पीट दिया। इससे वह घायल हो गया।

इसके बाद साहिद ने घर जाकर स्वजन को बताया। इससे स्वजन भड़क गए और लाठी-डंडों से लैस होकर पहुंच गए रिहान पक्ष पर हमला बोल दिया। इससे दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे और पथराव होने लगा। पथराव से आसपास अफरा-तफरी मच गई।

जाम के हालात बने, दोनों पक्ष के सात नामजद समेत 16 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज लोगों ने अपने घरों के खिड़की-दरवाजे बंद कर लिए। वहीं दुकानदार भी दुकानें छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। ईंट-पत्थर को देख बलदेव रोड पर वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पथराव को देख अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया। पुलिस को देख आरोपित मौके से फरार हो गए। हमले में एक पक्ष के साहिद और दूसरे पक्ष के मोंटी व मनीष घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। विवाद की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत करके स्थिति को संभाला।

महावन थाने के उपनिरीक्षक संदीप कुमार ने दोनों पक्ष के सात नामजद समेत 16 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने रात को वीडियो के आधार पर पथराव करने वालों को चिन्हित किया और रिहान, मोंटी, मनीष दूसरे पक्ष साहिद, जाविद व आविद को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पथराव करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।