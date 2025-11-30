झूलबिहारी मंदिर में दर्शन और सत्संग, 14 वर्ष बाद अपने जन्मस्थान पहुंचे महंत नृत्य गोपाल दास

संवाद सूत्र, जागरण, बरसाना। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी 14 वर्षों बाद शुक्रवार शाम अपनी जन्मस्थली करहला गांव पहुंचे। उन्होंने श्री झूलबिहारी मंदिर में प्रभु के दर्शन किए। उनके स्वागत को साधु-संत बड़ी संख्या में पहुंचे।

लोगों ने किया स्वागत

शुक्रवार देर शाम करीब सात बजे महंत नत्य गोपाल दास कार से करहला पहुंचे। रामकुमार दास जी महाराज, रवि भारद्वाज, दूदू जादौन,सतीश खुशी, कृष्णा जादौन, राहुल फौजी,भरत पंडित समेत दर्जनों लोगों ने उनका स्वागत किया। गांव के रामकुमार दास जी महाराज ने कहा कि सौभाग्य है हमारे बीच नृत्य गोपाल दास जी आए हैं। करीब आधा घंटा सत्संग करने के बाद वह वृंदावन के लिए रवाना हो गए।