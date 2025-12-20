MA की छात्रा का अपहरण कर 30 लाख की फिरौती: वेब सीरीज देखकर बनाई योजना, एक महिला सहित 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा के एक कॉलेज से पेपर देकर घर जा रही एमए की एक छात्रा का टेंपो सवार महिला समेत तीन बदमाशों ने अपहरण कर लिया। कुछ देर बाद बदमाशों ने स्वजन को फोन करके 30 लाख रुपये की फिरौती मांग ली। छात्रा के अपहरण की सूचना पर स्वजन के होश उड़ गए।

उन्होंने एसएसपी को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जाल फैलाया। पिता बनकर एक पुलिस अधिकारी डमी रुपये लेकर बदमाशों के पास पहुंचा। पीछे से घेराबंदी करके टीम ने मुठभेड़ में महिला समेत तीनों बदमाशों को दबोच लिया। पैर में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए हैं। वेब सीरिज देखकर बदमाशों ने अपहरण की योजना बनाई थी।

पकड़े गए दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल राल गांव के रहने वाले राजकुमार गुप्ता की बेटी पायल गुरुवार दोपहर शहर के भैंस बहोरा ब्रज नगर क्षेत्र स्थित केआर गर्ल्स डिग्री कालेज में एमए प्रथम वर्ष का पेपर देने आई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह घर लौट रही थी। गोकुल रेस्टोरेंट स्थित माहेश्वरी हास्पिटल के पास फ्लाईओवर के नजदीक वह टेंपो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान टेंपो से आए बदमाशों ने छात्रा का अपहरण कर लिया। स्वजन की चिंता उस वक्त दहशत में बदल गई, जब अपहृत छात्रा के मोबाइल नंबर से पिता के फोन पर 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। आरोपितों ने रकम न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया।

पिता बनकर पुलिस अधिकारी डमी रुपये लेकर पहुंचा स्वजन ने घटना की सूचना एसएसपी श्लोक कुमार दी। इसके बाद एसएसपी ने एसओजी और जैंत थाने की पुलिस को बालिका को सकुशल बरामद करने का टास्क दिया। पुलिस ने अपहरण मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही फोन पर पुलिस के एक अधिकारी ने पिता बनकर बात की और बदमाशों को जाल में फंसा लिया। पुलिस ने बदमाशों को शुक्रवार शाम पांच बजे जैंत के गांव धोरेरा स्थित जंगल में बुला लिया। जहां बैग में ढाई लाख असली और साढ़े 27 लाख डमी रुपये लेकर पुलिस अधिकारी पहुंचा।

पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार पीछे से एसओजी प्रभारी राकेश कुमार यादव ने टीम के साथ घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी रुपये देकर छात्रा का सकुशल लेकर वापस आ गया। इसके बाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में हो गई। पुलिस ने मूलरूप से आगरा के थाना जगनेर के नगला नंगु वर्तमान पता वृंदावन थाने के रुकमणि विहार पारस प्राइड फ्लैट निवासी बदमाश सौरभ, मूल रूप से बिहार के सीतामणि थाना पुरसोनी बेनीपुर निवासी मंजीत और अलीगढ़ इग्लास निवासी पूजा को गिरफ्तार कर लिया।