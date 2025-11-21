फिल्मी स्टाइल में इनकम टैक्स आफिसर बनकर आए, ट्रक से तेल का कर्टन लूट ले गए कार सवार बदमाश

जागरण संवाददाता, मथुरा। कार सवार तीन बदमाशों ने हाईवे स्थित वृंदावन कट पर एक कंटेनर को रुकवाकर उससे तेल का कर्टन लूट ले गए। बदमाशों ने खुद इनकम टैक्स आफिसर बताया था।

पीड़ित ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पड़ताल कर मुकदमा दर्ज करके कार सवार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

एक कंटेनर पश्चिम बंगाल से पंजाब हेयर आयल के कर्टन लेकर जा रहा था। वृंदावन कट के पास बुधवार रात साढ़े 12 बजे पीछे से एक कार आई। कार में तीन लोग सवार थे। कंटेनर चालक को खुद को इनकम टैक्स आफिसर बताया।