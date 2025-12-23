नए साल का जश्न मनाने को मिले ऑर्डर, कार की डिग्गी में चैंबर बनाकर हरियाणा से ले आया महंगी शराब की 66 बोतल
मथुरा में नए साल के जश्न के लिए हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही शराब की 66 बोतलें जब्त की गईं। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कार की डि ...और पढ़ें
जासं, मथुरा। नए साल का जश्न मनाने के लिए शराब के ऑर्डर मिलने पर हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रहीं बोतलें वाहन चेकिंग में पकड़ में आ गईं। आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर कार की डिग्गी में चैंबर बनाकर ले जाई जा रही 66 महंगी शराब जब्त की है। शराब की इस खेप के साथ टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सोमवार रात्रि में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हाईवे पर एटीवी के सामने हरियाणा की ओर से आ रही सफेद रंग की डस्टर कार को मुखबिर की सूचना पर रोका गया।
चेकिंग में कार की डिग्गी में बने चैंबर से अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रहीं 60 बोतल रेड लेबल ब्रांड व छह बोतल ब्लैक डाग ब्रांड फार सेल हरियाणा ओनली जब्त की। इस शराब की कीमत करीब सवा लाख रुपये है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और पता आजाद निवासी नगला शादी, शमसाबाद, आगरा था। इसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।