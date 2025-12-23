Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए साल का जश्न मनाने को मिले ऑर्डर, कार की डिग्गी में चैंबर बनाकर हरियाणा से ले आया महंगी शराब की 66 बोतल

    By Rakesh Kumar Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:47 PM (IST)

    मथुरा में नए साल के जश्न के लिए हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही शराब की 66 बोतलें जब्त की गईं। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कार की डि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, मथुरा। नए साल का जश्न मनाने के लिए शराब के ऑर्डर मिलने पर हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रहीं बोतलें वाहन चेकिंग में पकड़ में आ गईं। आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर कार की डिग्गी में चैंबर बनाकर ले जाई जा रही 66 महंगी शराब जब्त की है। शराब की इस खेप के साथ टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सोमवार रात्रि में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हाईवे पर एटीवी के सामने हरियाणा की ओर से आ रही सफेद रंग की डस्टर कार को मुखबिर की सूचना पर रोका गया।

    चेकिंग में कार की डिग्गी में बने चैंबर से अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रहीं 60 बोतल रेड लेबल ब्रांड व छह बोतल ब्लैक डाग ब्रांड फार सेल हरियाणा ओनली जब्त की। इस शराब की कीमत करीब सवा लाख रुपये है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और पता आजाद निवासी नगला शादी, शमसाबाद, आगरा था। इसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई गई है।