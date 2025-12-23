नए साल का जश्न मनाने को मिले ऑर्डर, कार की डिग्गी में चैंबर बनाकर हरियाणा से ले आया महंगी शराब की 66 बोतल

जासं, मथुरा। नए साल का जश्न मनाने के लिए शराब के ऑर्डर मिलने पर हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रहीं बोतलें वाहन चेकिंग में पकड़ में आ गईं। आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर कार की डिग्गी में चैंबर बनाकर ले जाई जा रही 66 महंगी शराब जब्त की है। शराब की इस खेप के साथ टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सोमवार रात्रि में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हाईवे पर एटीवी के सामने हरियाणा की ओर से आ रही सफेद रंग की डस्टर कार को मुखबिर की सूचना पर रोका गया।