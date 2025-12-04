Liquor Smuggling: मोटर पार्ट्स की आड़ में चल रही थी शराब तस्करी, पंजाब से लाकर दूसरे राज्यों में सप्लाई

संसू, जागरण, कोसीकलां (मथुरा)। दिल्ली-मथुरा हाईवे पर कोटवन चौकी के पास बैरियर तोड़कर भागी पिकअप को पुलिस ने पीछा कर पकड़ा है। पिकअप से 50 पेटी पंजाब निर्मित अवैध शराब के साथ मोटर पार्टस के नाम से रिफाइनरी की फर्जी बिल्टी बरामद हुई है।

पुलिस ने हरियाणा निवासी अंतरराज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोसीकलां थाना प्रभारी अजय कौशल ने बताया कि दिल्ली-मथुरा हाईवे पर कोटवन चौकी के पास मंगलवार रात 12 बजे वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक पिकअप पास आकर रुकी।

फिर चालक ने तेज रफ्तार में बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा करके दो किमी दूर से पकड़ लिया। पिकअप की तलाश ली गई तो इसमें पंजाब निर्मित अवैध शराब की पेटियां बरामद हुई हैं।

इसकी कीमत करीब पांच लाख रुपये हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के थाना रोहना निवासी जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से मोटर पार्टस के नाम से रिफाइनरी की फर्जी बिल्टी भी बरामद हुई है।

पूछताछ में उसने बताया कि पुलिस से बचने लिए शराब की पेटियों को मोटर पार्टस की तरह पैकिंग कर मोटर पार्टस की फर्जी बिल्टी बनवाकर शराब की तस्करी काम करता है।