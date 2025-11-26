Language
    कार और ट्रक सवारों की बातचीत पर हुआ शक, तलाशी में खुला 5 लाख की शराब तस्करी का खेल; तीन गिरफ्तार

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    कोसीकलां पुलिस ने नंदगांव रोड पर तीन अंतरराज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से कार और ट्रक में रखी लगभग पांच लाख रुपये की हरियाणा मार्का शराब बरामद हुई। तस्कर हरियाणा से शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया।

    पकड़े गए तस्कर।

    संवाद सूत्र, जागरण, कोसीकलां। कम कीमत में हरियाणा से शराब खरीदकर बिहार ले जाकर मुंहमांगे दामों में बेचने वाले तीन अंतरराज्यीय शराब तस्करों को सोमवार रात कोसीकलां पुलिस ने नंदगांव रोड से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कार और ट्रक में रखी करीब पांच लाख रुपये कीमत की हरियाणा मार्का शराब बरामद की है।

    तीनों तस्कर राजस्थान के धौलपुर और दिल्ली के रहने वाले हैं। नंदगांव रोड पर एक ढाबे पर कार सवार और ट्रक के आगे पीछे रुकने के बाद चालकों को साथ देखकर पुलिस को शक हुआ था। इसके बाद चेकिंग में पुलिस ने शराब बरामद हुई है।

    कार व ट्रक सवार ढाबे में रुककर बात करने पर हुआ शक

    हरियाणा से एक वैगनआर कार सोमवार रात नौ बजे मथुरा बॉर्डर पर आकर नंदगांव रोड पर एक ढाबे पर रुक गई। थोड़ी ही देर बाद यहां पर राजस्थान के धौलपुर जिले के नंबर का एक खाली ट्रक भी आकर रुक गया। दोनों के चालक बात करते हुए ढाबे पर चाय पीने लगे। कोसीकलां थाना प्रभारी अजय कौशल गश्त पर थे। संदिग्ध परिस्थिति में दोनों को बात करता देख शक हुआ। इसके बाद उन्होंने आबकारी विभाग को सूचना देकर पुलिस बल बुलाया।

    अंतरराज्यीय शराब तस्कर दिल्ली व राजस्थान के धौलपुर निवासी

    पुलिस ने ट्रक को देखा तो वह खाली दिख रहा था। कार की तलाशी लेने पर नौ पेटी हरियाणा मार्का की शराब मिल गई। पुलिस ने तीनों से पूछताछ कर ट्रक की तलाशी ली तो इसमें 70 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का की बरामद हो गई। तस्करों ने अपने नाम दिल्ली के बदरपुर के 60 फुटा रोड निवासी सौरभ, राजस्थान के धौलपुर जिले के मनियां कस्बा निवासी फहेयाद और थाना कौलारी के गांव हैदरपुर निवासी आकाश बताए।

    बिहार में 14 लाख रुपये में बेचनी थी शराब

    पुलिस ने ट्रक-कार के साथ अवैध शराब को बरामद कर ली। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि उन्होंने हरियाणा से पांच लाख रुपये कीमत की शराब खरीदी है। इसे बिहार में करीब 14 लाख रुपये की बिक्री करना था। लेकिन कोसीकलां में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों अंतरराज्यीय शराब तस्करों को जेल भेज दिया गया।