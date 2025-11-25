रीलबाज गोरक्षकों के समर्थकों को मथुरा में वकीलों ने पीटा, न्यायालय परिसर से खदेड़ा

जागरण संवाददाता, मथुरा। सुनरख शराब के तीन ठेकों को एक घंटे बंद कराकर हंगामा करने व मुकदमा दर्ज होने के बाद दारोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी देने वाले रीलबाज गोरक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायालय परिसर में डेढ़ दर्जन पहुंचे रीलबाजों के समर्थकों की वकीलों से कहासुनी हो गई। इससे नाराज वकीलों ने समर्थकों को पीट दिया और न्यायालय परिसर से भगा दिया। इसके बाद दिल्ली, नोएडा और हापुड़ के गिरफ्तार गोरक्षक जेल भेज दिए गए।

17 नवंबर की रात आठ बजे कथित गोरक्षक एकत्रित होकर सुनरख मार्ग स्थित तीन शराब की दुकानों पर पहुंचे और हंगामा व गाली-गलौच करते हुए दुकानों के शटर गिराकर जमीन पर बैठ गए। सेल्समैन जितेंद्र कुमार ने वृंदावन थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि दो गाड़ी में सवार होकर दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, शिब्बो, कपिल, अक्कू पंडित व 10 से 15 अज्ञात ठेके पर आए। आरोपितों ने ग्राहकों को गाली-गलौच करके जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। हंगामे के कारण तीनों दुकानें एक घंटे बंद रहीं। इससे 50 हजार की राजस्व की हानि हुई। न्यायालय परिसर में पुलिस हिरासत में आरोपी दक्ष चौधरी और उसके साथी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जैंत थाना क्षेत्र के सुनरख निवासी शिब्बो और कपिल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दक्ष चौधरी ने एसएसआइ अभय शर्मा को फोन पर वर्दी उतरवाने की धमकी दे दी। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था।

पुलिस ने सोमवार रात फरार चल रहे रीलबाज गोरक्षक पूर्व दिल्ली के थाना उस्मानपुर के शास्त्री पार्क निवासी दक्ष उर्फ दीपक चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ गामड़ी चौथापुस्ता व मूल रायबरेली के थाना शिवगढ़ के गांव कुंभी निवासी अभिषेक सिंह, पश्चिमी दिल्ली के थाना मोहनगढ़ के द्वारिका मोड़ नीलगिरी अपार्टमेंट निवासी अमित कुमार, हापुड़ के थाना धौलाना के गांव सिवाया निवासी युधिष्ठिर सिंह और नोएडा के थाना जारचा के गांव दादोपुर खटाना निवासी दुर्योधन उर्फ विशाल सिसौदिया भी पकड़े गए।

रीलबाजों के पकड़े जाने के बाद समर्थकों ने थाने में हंगामा किया था, लेकिन पुलिस ने उनको खदेड़ा था। पुलिस ने पांचों आरोपितों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। इस दौरान डेढ़ दर्जन समर्थक न्यायालय परिसर में पहुंच गए और हंगामा करने लगे।

इसका वकीलों के एक गुट ने विरोध जताया दिया। इससे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इससे न्यायालय परिसर में भी अफरा-तफरी मच गई। इससे नाराज वकीलों ने रीलबाज गोरक्षक के समर्थकों को पीट दिया और उनको न्यायालय परिसर से भगा दिया।