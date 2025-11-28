वृंदावन में बोले महंत नृत्य गोपाल दास, राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण जन्मस्थान आंदोलन की तैयार होगी रूपरेखा

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान को ईदगाह रूपी कलंक से मुक्ति को आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की।

महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा श्रीराम जन्मभूमि की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए आंदोलन तैयार कर आगे बढ़ाया जाएगा।

रमणरेती मार्ग स्थित हनुमान टेकरी मंदिर पर गुरुवार को पहुंचे महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करने पहुंचे श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में चल रहे वाद के बारे में जानकारी दी।

इसके साथ ही आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा करते हुए इसे गांव-गांव गली गली तक पहुंचाने की योजना के बारे में बताया। महंत नृत्य गोपाल दास ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए अपना पूरा सहयोग देते हुए कहा जिस तरह राम जन्मभूमि आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी।