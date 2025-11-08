335 करोड़ से 'छाता' बनेगा नॉलेज हब, स्पोर्ट्स और लॉ कॉलेज समेत 6 संस्थानों की होगी स्थापना

जागरण संवाददाता, मथुरा। वर्ष 2030 तक कान्हा की नगरी पर्यटन के नक्शे पर तो चमकेगी ही साथ ही सरकारी एजुकेशन हब भी बनेगी। विजन-2030 के तहत इसकी तैयारी की जा रही है। 335 करोड़ रुपये से छाता में स्पोर्ट्स कालेज, ला कालेज, नर्सिंग संस्थान, इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर, सतत व्यावसायिक विकास केंद्र और सरकारी माडल कालेज बनाए जाएंगे।

इसके लिए सबसे पहले भूमि खरीदना प्रस्तावित है। यह नालेज हब गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौ़ लक्ष्मीनारायण के विधानसभा क्षेत्र में बनेगा। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छाता विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। बनने जा रहा नॉलेज हब निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध छाता क्षेत्र को प्रदेश सरकार नालेज हब के रूप में तैयार करने जा रही है। क्षेत्र में 15 करोड़ रुपये की लागत से ला कालेज व 20 करोड़ रुपये के खर्च से नर्सिंग संस्थान की स्थापना की जाएगी। ला कालेज में विधि क्षेत्र की चुनौतियों के अनुसार युवाओं को तैयार किया जाएगा। नर्सिंग संस्थान भी जिले की चिकित्सा सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही 25 करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्र में इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा। यहां नए विचारों व स्टार्टअप्स के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। छोटे व्यवसायों को विकसित करने व उन्हें सफल होने में मदद की जाएगी। उद्यमियों विशेषत: नई इकाइयों को आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और सहायता दी जाएगी।

नालेज हब योजना में छाता में व्यावसायिक विकास केंद्र की भी स्थापना होगी। जहां क्षेत्र व जिले की व्यावसायिक गतिविधियों काे गति प्रदान की जाएगी। यह केंद्र व्यवसाय में आ रही समस्याओं के निराकरण में भी व्यवसाइयों की मदद करेगा। केंद्र के निर्माण में 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही 20 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी माडल कालेज स्थापित किया जाएगा। 335 करोड़ रुपये की लागत से इस पूरे नालेज हब का विकास किया जाएगा। अकेले भूमि अधिग्रहण पर ही 170 करोड़ रुपये खर्च होने हैं।

बुनियादी सुविधाओं के विकास को 50 करोड़ क्षेत्र को नालेज हब बनाने के लिए पहले यहां बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये की लागत से यहां पुस्तकालय, सांस्कृतिक केंद्र व छात्रावास बनाए जाएंगे। यहां बनाए जाने वाले परिसरों काे पर्यावरण के अनुकूल विकसित किया जाएगा।

स्पोर्ट्स कालेज निखारेगा खेल प्रतिभाएं खेल के क्षेत्र में जिले को नए आयाम देने के लिए छाता क्षेत्र में स्पोटर्स कालेज का निर्माण किया जाएगा। इसे 15 करोड़ रुपये की लागत से बनवाया जाएगा। यहां खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वह खेलों में व्यावसायिक करियर भी बना सकें। स्पोर्ट्स कालेज बनाए जाने से खेलों में जिले को नई गति मिलेगी। अभी तक खेल सुविधाओं के लिए जिन खिलाड़ियों को हरियाणा, पंजाब व एनसीआर क्षेत्र में जाना पड़ता था, उनका पलायन रुक जाएगा और खेल के क्षेत्र में जिले को नई पहचान मिलेगी।