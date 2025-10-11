Language
    यूपी में केसीसी लोन पर बड़ा अपडेट, कर्जा न चुकाने वाले किसानों की जमीन होगी नीलाम, बैंक से मांगी गई लिस्ट

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:00 AM (IST)

    मथुरा में किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए ऋण को न चुकाने वाले किसानों पर विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जिले के 2.55 लाख किसानों को बैंकों ने 4844 करोड़ रुपये का ऋण दिया, जिसमें से डेढ़ लाख ने ऋण नहीं लौटाया। कृषि विभाग ने बैंकों से बकायादारों की सूची मांगी है, जिसके बाद भूमि नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। ऋण अदायगी न करने वाले किसानों को नोटिस दिया जाएगा।

    राकेश शर्मा, मथुरा। कृषि कार्य और उपकरण खरीद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर लिए ऋण को लौटाने में किसान उदासीन हैं। जिले में 2.55 लाख किसानों को 28 सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी बैंकों ने 4844 करोड़ रुपये का ऋण दिया। इनमें से डेढ़ लाख किसानों ने ऋण नहीं लौटाया।

    कृषि विभाग ने सभी बैंकों से बकाएदार किसानों की सूची मांगी है। इसके बाद नोटिस देकर भूमि नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी।सरकार ने किसानों को केसीसी की सुविधा दी है। इसी के तहत पिछले पांच वर्षों में किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण दिया गया है। 2.55 लाख में से केवल एक लाख किसानों ने ही ऋण लौटाया है।

    ऋण अदायगी लगभग 40 प्रतिशत है। केसीसी ऋण पर 13 से 18 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज निर्धारित है। किसानों की भूमि बैंक द्वारा बंधक रखी जाती है। पांच वर्षों में आधे से अधिक ऋण वापस न आने पर कृषि विभाग ऐसे किसानों की सूची तैयार कर रहा है, जिन्होंने एक भी किस्त नहीं चुकाई है।

    ऋण अदायगी नहीं करने वाले किसानों को नोटिस दिए जाने के बाद उनकी भूमि नीलामी की भी तैयारी है। उप निदेशक कृषि वसंत कुमार दुबे का कहना है कि बैंकों से ऋण अदायगी की नवीनतम सूचना मांगी गई है। जानकारी मिलने के बाद बकाया धनराशि का आंकलन किया जाएगा। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ऋण वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

    बकाएदारों की सूचना देने में भी बैंक आलसी

    कृषि विभाग ने करीब 15 दिन पहले केसीसी ऋण के बकाएदारों की सूचना अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) के माध्यम से मांगी थी। तीन-चार बैंकों को छोड़कर शेष बैंकों ने संबंधित सूचना ही नहीं दी। सभी बैंकों की ओर से सूचना मिलने पर ही ऋण वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी।

    केनरा बैंक ने दिया है सर्वाधिक ऋण

    बैंक किसान ऋण करोड़ में
    केनरा बैंक 72,866 1,418
    एसबीआइ 38,304 981
    पंजाब नेशनल बैंक 15,649 410
    बैंक ऑफ बड़ौदा 10,157 267
    यूनियन बैंक 10,228 252
    आर्यावर्त ग्रामीण बैंक 11,779 233
    सहकारिता बैंक 37,325 243
    एचडीएफसी 18,574 197
    कुल योग 2,14,882 4,001