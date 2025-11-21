Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वृंदावन में दिनदहाड़े परिक्रमा मार्ग पर बच्ची का अपहरण, बचाने आए गार्ड पर हमला

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:44 AM (IST)

    वृंदावन में दिनदहाड़े परिक्रमा मार्ग से एक बच्ची का अपहरण हो गया। बच्ची को बचाने की कोशिश करने पर एक गार्ड पर हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में नाकाबंदी कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संस, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल आश्रम के बाहर गुरुवार दोपहर उस समय खलबली मच गई, जब दो युवक एक पांच वर्षीय बच्ची को खींचकर ले जाने लगे।

    आश्रम में सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहे रोहताश ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपितों ने उस पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट आई।

    शोर मचने पर आश्रम कर्मचारी बाहर आए और युवकों को पकड़ने की कोशिश की, युवक लड़की को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने होटल रूम लगाने वाले समेत तीन युवकों को हिरासत में लिया है।

    अलीगढ़ के टप्पल निवासी एक महिला ने वृंदावन थाने में बताया कि दोपहर में आश्रम में कथा सुनने के दौरान उसकी बेटी खेल रही थी। कथा खत्म होने पर पता चला कि उसको अज्ञात लड़के खींचकर ले गए हैं।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। शाम तक तीन युवकों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। लड़की को बरामद कर लिया गया है।

    तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए आरोपितों में चित्तौड़गढ़ राजस्थान निवासी राहुल सोनी व अमरोहा निवासी नन्हे सिंह का कहना है कि वह होटल व गेस्ट हाउसों में रूम लगाने का काम करते हैं। हम ग्राहक को ले जा रहे थे, उसका अपहरण नहीं कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें