    करवा चौथ पर झगड़े के बाद पत्नी ने लगाई फांसी, ये कांड करने के बाद भागा पति

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    करवा चौथ के दिन पति-पत्नी में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पति फरार हो गया, जिससे उसकी भूमिका संदिग्ध हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पति की तलाश कर रही है। 

    संवाद सूत्र, मथुरा। पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखने वाली एक महिला ने झगड़े के बाद किराए के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। थोड़ी देर बाद घर लौटे पति ने पत्नी को फंदे पर लटका देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने शव को उतारा और एक वर्षीय बेटे को लेकर कमरे का ताला लगाकर फरार हो गया। तीन दिन बाद मंगलवार को दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। वहीं पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    कासगंज के नगरा बेरिया के रहने वाले शैलेंद्र सिंह ने करीब तीन वर्ष पूर्व जेवर टप्पल निवासी करिश्मा से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद शैलेंद्र गोवर्धन के दसविसा में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। यहां पर वह पराठे की ढकेल लगाने का काम करता है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ पर करिश्मा ने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखा था। शाम को किसी बात को लेकर उनका पति शैलेंद्र से झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद शैलेंद्र घर से बाहर चले गए। पीछे से करिश्मा ने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। थोड़ी देर बाद घर लौटे पति ने पत्नी को फंदे पर लटका देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने पत्नी को फंदे से उतारा और बेड पर लिटा दिया।

    दुर्गंध आने पर लोगों को पता लगा

    इसके बाद एक वर्षीय पुत्र चिरंजीवी को लेकर वह कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया। तीन दिन बाद मंगलवार को दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दरवाजे तोड़कर शव को बाहर निकाला। महिला के शव पर चोट के निशान थे। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। साथ ही स्वजन को सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम कराया।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मृत्यु का कारण हैंगिग आया है। मामले की गंभीरता को देख थाना प्रभारी ने पति की तलाश शुरू की। गोवर्धन पहुंचे पति को पुलिस ने कुछ ही देर में हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पति ने पूछताछ में बताया कि पत्नी को फंदे पर लटका देख वह भयभीत हो गया था।

    उसने शव को उतारा और बच्चे को लेकर घर छोड़ने चला गया था। अब वह पुलिस को सूचना देने आया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने शव को कमरे से बरामद कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में फिलहाल कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।