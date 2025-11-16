जयन्त चौधरी फिर बने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 14 प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से चुना

जागरण संवाददाता, मथुरा। राष्ट्रीय लोकदल का अधिवेशन रविवार को कोसीकलां की अनाज मंडी में चल रहा है। सुबह 11 बजे से अधिवेशन का समय रखा गया था, लेकिन भीड़ कम होने के कारण पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी दोपहर पौने तीन बजे पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वसम्मति से जयन्त को एक बार फिर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही किसान नेता जिंदाबाद के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा।

14 प्रदेश के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी बुलाए रालोद नेता कौशल विकास मंत्री जयन्त चौधरी ने एक सप्ताह पूर्व कोसीकलां की अनाज मंडी में 16 नवंबर को सुबह 11 बजे पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन व जनसभा तय की थी। अधिवेशन में 14 प्रदेश के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी बुलाए गए। एक सप्ताह से इस अधिवेशन व जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी पदाधिकारी जीजान से जुटे थे। रविवार को कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं का आगमन शुरू हो गया था। लेकिन, निर्धारित समय तक पर्याप्त भीड़ नहीं हो सकी। दोपहर एक बजे से यहां आए पार्टी पदाधिकारियों का संबोधन शुरू हो गया।