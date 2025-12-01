Banke Bihari Mandir: बांकेबिहारी मंदिर में भारी भीड़, जयपुर की महिला की तबीयत बिगड़ी

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि होने के बाद आपाधापी का माहौल उत्पन्न हो गया। मंदिर के एंट्री प्वाइंट से भीड़ का दबाव झेलते हुए श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे थे। यहां भी श्रद्धालुओं के ठहराव ने आराध्य के दर्शन की जल्दी में आपाधापी का माहौल उत्पन्न कर दिया।

ऐसे में प्रांगण में जयपुर निवासी महिला की तबीयत बिगड़ गई। सुरक्षागार्डों ने चिकित्सकों के पास पहुुंचाया। ब्लडप्रेशर कम होने के कारण महिला की तबीयत बिगड़ना बताया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर राहत प्रदान की। रविवार को भक्तों की संख्या में हुई वृद्धि से बिगड़े हालात

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में रविवार की सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि होने लगी तो दोपहर तक भीड़ का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मंदिर आने वाले पाइंटों विद्यापीठ व जुगलघाट से भीड़ के रूप में श्रद्धालु मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। इसी भीड़ के बीच जयपुर निवासी 32 वर्षीय रश्मि स्वजन के साथ मंदिर तक तो जैसे तैसे पहुंच गईं। लेकिन, उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया और मंदिर प्रांगण में तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने पर वह प्रांगण में एक किनारे बैठ गई।