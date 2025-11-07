इजरायल का टूरिस्ट मथुरा में कर बैठा ये बड़ी गलती, हादसे में चली गई जान... मां के साथ आया था भारत

संसू, जागरण फरह (मथुरा)। हाईवे पर आगरा कमिश्नरेट सिकंदरा कोतवाली क्षेत्र में कीठम झील के समीप शुक्रवार की सुबह इजरायल के पर्यटक की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से पर्यटक का सिर टकराने से पहले ही हेलमेट निकल गया और वह गंभीर चोट लगने से घायल हो गए। सीएचसी फरह में पर्यटक को मृत घोषित कर दिया गया। दोपहर तीन बजे शव को मथुरा पोस्टमार्टम हाउस में रखवाने का निर्णय लिया गया। उच्चाधिकारियों ने मामले से विदेशी दूतावास को अवगत कराया है।

इजरायल के अवने हेफेट्स निवासी 26 वर्षीय असवर हदास 15 दिन पूर्व अपनी मां के साथ भारत घूमने आए थे। पांच नवंबर को असवर ने अपनी मां को यह कहते हुए वापस भेज दिया कि वह एक माह बाद अपने दोस्त अवने हेफेट्स निवासी 25 वर्षीय हईम पुत्र मेनाचेम के साथ आएगा। इसके बाद उसने अपने दोस्त को दिल्ली बुला लिया।

गुरुवार को हईम दिल्ली अपने दोस्त असवर के पास आ गए। दिल्ली के पहाड़गंज स्थित एक होटल में दोनों ठहरे। उन्होंने कानपुर की ओर जाने का कार्यक्रम बनाया और पहाड़गंज से ही दो रायल इनफील्ड राइडर्स बाइक किराए पर लीं। शुक्रवार की सुबह पांच बजे दोनों अलग-अलग बाइक से हाईवे होकर आगरा की ओर आ रहे थे। फरह क्षेत्र तक उनका सफर ठीक रहा। असवर हदास दोस्त से पीछे रह गया। इस पर असवर ने काल कर हईम से बात की।

बताते हैं सुबह साढ़े आठ बजे आगे चल रहे हईम की बाइक आगरा कमिश्नरेट के सिकंदरा कोतवाली की रुनकता चौकी क्षेत्र अंतर्गत कीठम-रुनकता के बीच शिव देवी हास्पिटल के सामने अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। तभी हेलमेट निकल जाने के कारण सिर में गंभीर चोट आने से हईम घायल होकर सड़क पर गिर गए।

उधर से गुजर रहे राहगीर ने टेंपो में रखकर चालक से उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कहते हुए भेज दिया। बताते हैं चालक ने ग्वालियर हाईवे पुल के नीचे से 108 पर काल कर एंबुलेंस बुलाकर घायल उनके सिपुर्द कर दिया। एंबुलेंस ईएनटी राघव सिंह सुबह 9.20 बजे सीएचसी अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सक ने हईम को मृत घोषित कर दिया। कुछ देर में दोस्त असवर भी सीएचसी पहुंच गए।