    Telegram पर भेजा लिंक, महिला नेटवर्किंग इंजीनियर ने कर दिया निवेश, लाखों की हो गई ठगी

    By Viveka Nand Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:46 AM (IST)

    मथुरा में एक महिला नेटवर्किंग इंजीनियर को टेलीग्राम पर भेजे गए लिंक के माध्यम से साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का शिकार बनाया। ठगों ने पहले निवेश कराया और फिर रकम निकालने के लिए टैक्स की मांग की। शिकायत के बाद साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर की एक महिला नेटवर्किंग इंजीनियर से निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने लाखों रुपये की ठगी कर ली। रकम वापस मांगने पर लाखों रुपये टैक्स के नाम पर जमा कराने के लिए मांग लिए।

    न देने के बाद साइबर ठग महिला काॅलर ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। इस मामले की शिकायत एसपी क्राइम से की गई है। इसकी जांच साइबर सेल कर रही है।

    गोविंद नगर निवासी महिमा गोयल ने साइबर सेल को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें कहा है कि वह नेटवर्किंग इंजीनियर हैं। 11 नवंबर को उनके टेलीग्राम पर मीरा व सानवी नामक महिला ने लिंक भेजा था। इसके बाद फोन पर संपर्क किया।

    काॅल करने वाली महिला ने उन्हें तीन हजार रुपये निवेश करने और कुछ माह में दोगुना करने की बात कही। दोनों महिलाओं ने महिमा को अपने जाल में फंसा लिया।

    इसके बाद महिमा ने मीरा व सानवी नामक महिला के कहने पर विभिन्न बैंक खातों में कई बार में नौ लाख रुपये निवेश के नाम पर डलवा लिए। कुछ दिन बाद उनके ट्रेडिंग एकाउंट में ये रकम दोगुणा दिखाई देने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने यह रकम निकालने के लिए कहा।

    इस पर इन महिलाओं ने बताया, इस रकम को निकालने के लिए छह लाख रुपये टैक्स के तौर पर जमा करने होंगे। महिमा को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने फिर काॅल की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद महिला ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की।

    इस मामले की जांच साइबर सेल ने शुरू कर दी है। साइबर सेल प्रभारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।