संदिग्धों का डेटा कलेक्ट और एडवाइजरी जारी... सनातन एकता यात्रा पर मथुरा का खुफिया विभाग एक्टिव
दिल्ली से वृंदावन तक जाने वाली सनातन एकता यात्रा की सुरक्षा को लेकर खुफिया विभाग सक्रिय है। संदिग्ध लोगों का डेटा एकत्र किया जा रहा है और मीट की दुकानें बंद रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कई कदम उठाए हैं और गेस्ट हाउस संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। यात्रा 13 नवंबर को कोसीकलां पहुंचेगी।
संवाद सूत्र, जागरण, कोसीकलां। दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाने वाली बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा की सुरक्षा को लेकर खुफिया विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चक्र बनाया है। जिसके तहत बाहरी व संदिग्ध, कचरा बीनने का काम करने वालों का डेटा एकत्रित किया है। दर्जनों परिवारों की जानकारी एकत्रित की है। वहीं पालिका प्रशासन ने भी मीट की दुकान न खुलने लिए एडवाइजरी जारी की है।
नगर व देहात के संदिग्ध, बाहरी लोगों का डेटा किया एकत्रित
इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 20 परिवार मोहल्ला निकासा में चिन्हित किए हैं। सभी को यात्रा पूरी होने तक कचरा आदि का काम के लिए बाहर न निकलने संबंधी सूचना दी। नगर व गांव अजीजपुर में हाईवे किनारे बने काशीराम आवासों की भी जांच की जाएंगी। गांव मीनानगर, अजीजपुर , दौताना आदि गांव हाईवे किनारे बसे हुए हैं। यहीं से होकर यात्रा गुजरेगी। यहां पुलिस फोर्स के साथ खुफिया विभाग भी तैनात रहे। होटल, ढाबा, गेस्ट हाउस संचालकों को सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं।
नगर पालिका ने जारी की एडवाइजरी, मीट की दुकान रहेंगी बंद
इंस्पेक्टर अजय कौशल ने बताया कि गेस्ट हाउस में ठहरने वाले प्रत्येक यात्री के पहचान से संबंधित दो दस्तावेज लेने होंगे। लंबे समय से ठहरे यात्री के संबंध में सभी को पुलिस को बताना अनिवार्य होगा। सनातन एकता यात्रा के दौरान नगर एवं क्षेत्र में किसी प्रकार की मीट की दुकान बंद रहेंगी। सनातन एकता यात्रा 13 नवंर को कोसीकलां पहुंचेगी।
