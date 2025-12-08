Instagram पर लड़की का फोटो लगाकर प्यार का इजहार, मां ने थाने पहुंच की शिकायत
संसू, जागरण, सुरीर (मथुरा)। आइ लव यू लिख कर एक छात्रा का फोटो Instagram और Facebook पर पोस्ट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत की है।
छात्रा की मां ने युवक के खिलाफ बेटी को बदनाम करने के आरोप की शिकायत की है। थाना सुरीर क्षेत्र के गांव की महिला का आरोप है कि करीब चार माह पहले घर से मोबाइल फोन गायब हो गया था।
इसमें उनके और बच्चों के खींचे गए फोटो थे। उन्हें युवक पर फोन चुरा ले जाने का शक था, उन्होंने पड़ोसी युवक से फोन के बारे में पूछा भी था लेकिन उसने मना कर दिया था।
अब पड़ोसी युवक ने अपने इंस्ट्राग्राम और फेसबुक अकाउंट पर आइ लव यू लिख कर उनकी बेटी का फोटो पोस्ट किया है। यह फोटो उनके गायब हुए मोबाइल फोन में था।
पड़ोसी युवक के फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी का फोटो पोस्ट करने की जानकारी हुई तो उन्होंने इसके स्क्रीन शार्ट ले लिए। रविवार को सुरीर थाने में शिकायत करते हुए महिला ने आरोप लगाया है कि उनका फोन भी आरोपित युवक ने चोरी किया है।
फोन से बेटी का फोटो लेकर बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सुरीर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
