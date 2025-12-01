Instagram पर हुई दोस्ती, सहारनपुर की युवती ने भरतपुर के युवक साथ लिए मंदिर में फेरे

Language
    बरसाना में, इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद सहारनपुर की एक युवती ने भरतपुर के युवक से राधारानी मंदिर में शादी कर ली। परिवार की असहमति के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस को सूचना मिलने पर, युवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के कारण उसे सहारनपुर पुलिस को सौंप दिया गया।

    संवाद सूत्र जागरण, बरसाना (मथुरा)। इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती हुई फिर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाकर प्यार परवान चढ़ा।

    घरवालों की सहमति न मिलने पर सहारनपुर की रहने वाली युवती ने अपने भरतपुर के प्रेमी के साथ राधारानी मंदिर में वरमाला डालकर शादी रचा ली।

    जब इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस व मंदिर प्रशासन को हुई तो गायब युवती को सहारनपुर पुलिस व उसके स्वजन बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया गया।

    27 नवंबर को सहारनपुर की रहने वाली एक युवती ने भरतपुर के रहने वाले अपने प्रेमी युवक के साथ राधारानी मंदिर में वरमाला डालकर शादी कर ली। जब इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को हुई तो पुलिस दोनों को थाने ले आई।

    पूछताछ के दौरान युवती ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती हुई थी। जिसके बाद हम दोनों में प्यार परवान चढ़ गया। घरवाले शादी को तैयार नहीं थे। इसलिए वृंदावन आकर पहले दोनों ने शादी कर ली।

    फिर बरसाना राधारानी मंदिर में वरमाला डाल लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक चेतराम शर्मा ने बताया कि शादी करने वाली युवती सात दिन पहले जनपद सहारनपुर के मंडी थाने में गुमशुदगी दर्ज है।

    सहारनपुर पुलिस व लड़की व लड़के के स्वजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया। इस दौरान सहारनपुर पुलिस लड़का व लड़की को अपने साथ ले गईं।