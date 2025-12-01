Instagram पर हुई दोस्ती, सहारनपुर की युवती ने भरतपुर के युवक साथ लिए मंदिर में फेरे

संवाद सूत्र जागरण, बरसाना (मथुरा)। इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती हुई फिर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाकर प्यार परवान चढ़ा।

घरवालों की सहमति न मिलने पर सहारनपुर की रहने वाली युवती ने अपने भरतपुर के प्रेमी के साथ राधारानी मंदिर में वरमाला डालकर शादी रचा ली।

जब इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस व मंदिर प्रशासन को हुई तो गायब युवती को सहारनपुर पुलिस व उसके स्वजन बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया गया।



