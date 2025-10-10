बांकेबिहारी के लिए रखा करवाचौथ व्रत, नंदगांव में दिया अर्घ्य

संवाद सहयोगी, वृंदावन। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली ज्योति एक हास्पिटल में नर्स थीं। शादी हुई, तो चल न सकी। पति से दूर होकर अपना जीवन यापन नर्सिंग के जरिए कर रही थीं। अचानक दो वर्ष पहले मन बदला और सबकुछ छोड़ वृंदावन आ गईं। ठाकुरजी से प्रीत हुई और फरवरी में ठाकुर बांकेबिहारी को पति मानकर वैदिक रीतिरिवाज के साथ शादी कर ली।

अपना नाम भी बदलकर इंदुलेखा रख लिया। अब ठाकुरजी से शादी के बाद पहला करवाचौथ है तो अपने पति बांकेबिहारी की दीर्घायु की कामना को लेकर निर्जला व्रत रखा। सुबह ठाकुरजी के दर्शन किए, घर में पति मानकर विराजे ठाकुर बांकेबिहारी का शृंगार किया, भोग में स्पेशल व्यंजन परोसे।