कथावाचक इंद्रेश के सिर बंधा सेहरा, गुलाबी नगरी में शिप्रा के साथ पांच दिसंबर को लेंगे सात फेरे

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। श्रीभक्तमाल एवं श्रीमद्भागवत कथाओं में अपनी शैली से श्रोताओं को मुग्ध करने वाले कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय दांपत्य जीवन में बंधने जा रहे हैं। वृंदावन में शादी की सभी रस्मेें आवास पर निभाई गईं। बुधवार को घुड़चड़ी की रस्म पारंपरिक तरीके से निभाई। घोड़े पर सवार होकर जब इंद्रेश उपाध्याय निकले तो पीछे हाथी-घोड़ों पर सवार दूत के रूप में दिव्यता के साथ चल रहे थे। मानो राजे रजवाड़े में शादी की रस्में निभाई जा रही थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आफ व्हाईट रंग की शेरवानी, सिर पर पगड़ी हाथ में चांदी की छड़ी लिए घोड़े पर सवार इंद्रेश उपाध्याय की महिलाएं बलाएं ले रहीं थी। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पांच नवंबर को जयपुर के ताज आमेर होटल में शादी होनी है।