कथावाचक Indresh Upadhyay करेंगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश, जयपुर के होटल में राजसी अंदाज में शादी; शामिल होंगे संत और सितारे
आचार्य इंद्रेश उपाध्याय अब दांपत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उनका विवाह हरियाणा की शिप्रा के साथ जयपुर में वैदिक रीति से होगा। विवाह से पहले हल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। कथाओं में अपनी ओजस्वी वाणी से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करने वाले आचार्य इंद्रेश उपाध्याय अब दांपत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्रवार को जयपुर में हरियाणा की शिप्रा के साथ वैदिक रीति के अनुसार वह सात फेरे लेंगे।
स्वजन संग जयपुर पहुंचे आचार्य इंद्रेेश उपाध्याय ने बुधवार रात से लेकर गुरुवार को दिनभर शादी की रस्में निभाईं। अब शुक्रवार सुबह दस बजे से पाणिग्रहण संस्कार में दांपत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं।
श्रीमद्भागवत कथा के साथ संतों के जीवन पर आधारित श्रीभक्तमाल कथा का ब्रज की शैली में प्रवचन कर सुर्खियां बटोरने वाले आचार्य इंद्रेश पांच दिसंबर शुक्रवार को जयपुर में हरियाणा के यमुना नगर निवासी शिप्रा के साथ सात फेरे लेने जा रहे हैं।
दांपत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले आचार्य इंद्रेश का परिवार उल्लास से भरा नजर आ रहा है। पिछले दो दिन वृंदावन स्थित आवास पर शादी कर रस्में हुईं। इसमें हल्दी, मेहंदी के कार्यक्रम में पूरा परिवार उल्लास में छाया रहा।
घुड़चढ़ी में संतों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। हाथी-घोड़ों के साथ निकली अनोखी घुड़चढ़ी भी यादगार बन गई। बुधवार रात जब इंद्रेश उपाध्याय स्वजन संग जयपुर के होटल ताज आमेर में पहुंचे तो भात की रस्म निभाई गई।
गुरुवार को दिनभर शादी की रस्में हुईं। इंद्रेश के पिता कृष्ण चंद्र ठाकुर अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हैं, वे भी ढोल पर नृत्य कर रहे थे।
50 वीवीआइपी समेत 500 लोग रहेंगे मौजूद
होटल ताज आमेर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। शादी में शामिल होने के लिए 50 वीवीआइपी को आमंत्रित किया है।
इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, फिल्म अभिनेता संजय दत्त, बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मलूक पीठाधीश्वर डा. राजेंद्रदास देवाचार्य, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर समेत 50 वीवीआइपी मौजूद रहेंगे।
जया किशोरी एवं गायक बी प्राक पहले से शादी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं।
मेहमानों से फोटो शेयर न करने की अपील
इंद्रेश उपाध्याय ने होटल ताज आमेर में निभाई जा रहीं शादी की रस्मों की फोटो सोशल मीडिया में प्रसारित न करने की अपने रिश्तेदारों व अतिथियों से अपील की है।
कहा कि फोटो सोशल मीडिया पर डालने से श्रद्धालु भक्तों की भीड़ पहुंचना शुरू हो जाएगी और उन्हें संभालना मुश्किल होगा।
शादी को लेकर होटल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
शादी को लेकर होटल ताज आमेर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। होटल परिसर में मौजूद लोगों के लिए वीडियो रिकार्डिंग व फोटो लेना प्रतिबंधित है। सुरक्षा के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। 250 बाउंसरों की व्यवस्था सुरक्षा के लिए की गई है।
