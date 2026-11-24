जागरण संवाददाता, मथुरा। होटल और रियल एस्टेट कारोबार में अघोषित नकद लेनदेन को लेकर आयकर की टीम का शिकंजा कस रहा है। पांच दिन तक शहर के बड़े कारोबारियों के 21 ठिकानों पर छापेमारी के बाद भी आयकर टीम की जांच जारी है। सोमवार को टीम ने डैंपियर नगर स्थित बैंक में एक होटल और रियल एस्टेट कारोबारी के लाकर की जांच की। टीम कारोबारी के स्वजन और सीए को लेकर बैंक पहुंची। इस कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में भी खलबली मची रही।

डैंपियर नगर स्थित बैंक खाते की भी जांच की 13 नवंबर को आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ शहर के आधा दर्जन से अधिक कारोबारियों के 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इसमें रियल एस्टेट कारोबारी शंकर सेठ, गोवर्धन अग्रवाल व अन्य शामिल रहे। 17 नवंबर को टीमें कार्रवाई पूरी कर लौट गईं। सोमवार शाम करीब चार बजे आयकर विभाग की टीम एक रियल एस्टेट और होटल कारोबारी के सीए को साथ लेकर डैंपियर नगर स्थित बैंक आफ बड़ौदा शाखा पहुंची।