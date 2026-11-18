जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर में 13 नवंबर की सुबह शुरू हुई आयकर विभाग की व्यापक सर्च कार्रवाई मंगलवार को पांचवें दिन अंतिम चरण में पहुंचती नजर आई। अधिकांश स्थानों पर विभागीय टीमें अपनी कार्रवाई पूरी कर लौट चुकी हैं। लेकिन सर्च के प्रमुख केंद्र रहे शंकर सेठ और गोवर्धन अग्रवाल के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई पांचवे दिन शाम तक जारी रही।

कार्रवाई में विभाग ने दस्तावेजों, बैंक खातों, कंप्यूटर और डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल की है। अब इन साक्ष्यों का विश्लेषण इस कार्रवाई के वास्तविक नतीजे तय करेगा।

सर्च के दौरान विभाग द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड का महत्व आगे की जांच में सामने आएगा। आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत विभाग ने तलाशी के दौरान आवश्यक दस्तावेज, बहीखाते और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। कुछ दस्तावेजों की मूल प्रति कब्जे में ली तो कुछ की प्रतियां व डिजिटल इमेज भी तैयार कराई गईं। सूत्रों के अनुसार सर्च में मिली नकदी, आभूषण व दस्तावेजों का मूल्यांकन, सूचीकरण और पंचनामा तैयार कर जब्ती की कार्रवाई की गई है।

शंकर सेठ व गोवर्धन अग्रवाल के प्रतिष्ठानों पर पांचवे दिन भी चली कार्रवाई आयकर सर्च नकदी और आभूषणों की बरामदगी के अलावा संपत्तियों की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट, बैंक खातों, कारोबारी बहीखातों और डिजिटल रिकार्ड में दर्ज आंकड़ों का मिलान भी किया गया। अब विभाग इन साक्ष्यों का संबंधित कारोबारियों की आयकर विवरणियों और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड से सत्यापन करेगा। इससे घोषित आय और वास्तविक वित्तीय लेन-देन के बीच अंतर का पता लगाया जा सकेगा।

फिलहाल विभाग की ओर से कार्रवाई में मिली बरामदगी और संभावित अघोषित आय के संबंध में आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। विभाग ने सैकड़ों करोड़ रुपये का मामला पकड़ में आने का दावा किया है। सूत्रों के अनुसार यह आंकड़ा एक हजार करोड़ रुपये के आस-पास जाकर ठहरता है।