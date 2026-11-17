जागरण संवाददाता, मथुरा। रियल एस्टेट और होटल कारोबारी शंकर सेठ के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार चौथे दिन सोमवार को भी जारी रही। इस कार्रवाई ने जिले के रियल एस्टेट कारोबार की चिंता बढ़ा दी है। जिले में अब तक की सबसे बड़ी आयकर कार्रवाई के बाद इस क्षेत्र में निवेश करने वाले कारोबारी और निवेशक असमंजस में हैं।

आशंका है कि जांच का दायरा बढ़ने के साथ रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। निर्माण कार्यों में देरी से लेकर निवेश की निकासी तक का संकट खड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। आयकर विभाग को अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये के अघोषित लेनदेन के सुबूत मिले हैं।

चार दिन से 21 ठिकानों पर चल रही छापेमारी शुक्रवार सुबह पांच बजे शुरू हुई कार्रवाई सोमवार को चौथे दिन देर शाम तक जारी रही। आयकर विभाग की टीमों ने मथुरा-वृंदावन और आगरा में कुल 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। आयकर महानिदेशक जांच अजय कुमार अत्री और प्रधान आयकर निदेशक जांच कानपुर अजय कुमार शर्मा के निर्देशन में करीब 100 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम जांच में जुटी है। सोमवार को टीम में कुछ और अधिकारियों को शामिल किया गया। जांच का दायरा बढ़ाते हुए शहर के आधा दर्जन से अधिक कारोबारियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया।

सैकड़ों करोड़ के अघोषित लेनदेन के मिले सुबूत आयकर विभाग की जांच में शंकर सेठ के गुरुकृपा समूह के होटल, आनंदा समूह के रियल एस्टेट कारोबार और होटल रेडिसन से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। टीम कारोबार से जुड़े दस्तावेजों, बैंक खातों, डिजिटल रिकार्ड और इलेक्ट्रानिक उपकरणों की पड़ताल कर रही है। होटल प्रोजेक्ट से जुड़े सीए और अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जा रही है। बेनामी संपत्तियों और निवेश के स्रोतों की जानकारी जुटाई जा रही है।

शंकर सेठ के साथ रियल एस्टेट व होटल के प्रोजेक्टों में निवेश करने वाले भी चिंतित इस कार्रवाई का सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट के निवेश और कारोबार पर पड़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि शंकर सेठ के नाम पर कई बड़े कारोबारियों ने करोड़ों रुपये निवेश कर रखे हैं। इनमें रियल एस्टेट के साथ सराफा कारोबार से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में आयकर जांच की आंच निवेशकों तक पहुंचने की आशंका से कारोबारी सतर्क हो गए हैं। जिन लोगों का पैसा विभिन्न प्रोजेक्टों में लगा है, उन्हें अब अपने निवेश और उससे जुड़े दस्तावेजों की चिंता सता रही है।