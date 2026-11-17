संवाद सूत्र, रिफाइनरी (मथुरा)। प्रवर्तन निदेशालय का फर्जी अधिकारी बनकर रौब गांठने वाले सचिन शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब थाना रिफाइनरी के सामने स्थित जेवी सिनेमा के मालिक की शिकायत पर उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है।

आरोप है कि सचिन ने ईडी अधिकारी होने का रौब दिखाकर सिनेमा में मुफ्त फिल्में देखीं, रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खाया और दीपावली पर उपहार के नाम पर एलईडी टीवी भी ले गया। रुपये मांगने पर सिनेमा बंद कराने और मालिक व मैनेजर को जेल भिजवाने की धमकी देने लगा।

आरोपित पिता-पुत्र को पुलिस भेज चुकी है जेल सिनेमा मैनेजर देवेंद्र कुमार निवासी गांव बाद ने बताया कि सचिन अगस्त से नवंबर 2026 तक खुद को ईंडी अधिकारी बताकर सिनेमा और रेस्टोरेंट की सुविधाओं का मुफ्त में लाभ उठाता रहा। बड़े-बड़े शौक फ्री में कर रहा था। इस दौरान उसका एक साथी भी साथ रहता था। भुगतान की बात उठने पर वह अपने कथित सरकारी पद का रौब दिखाकर प्रबंधन को धमकाने लगा। दीपावली पर उपहार के नाम पर एलईडी भी ले गया था। रुपये मांगने पर सिनेमा बंद कराने की धमकी भी दी।

फर्जी ईडी अधिकारी पर पूर्व में दर्ज हो चुके दो मुकदमे रिफाइनरी थाना प्रभारी अनुराग चौधरी ने बताया कि सिनेमा प्रबंधन के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बताते चलें कि फरह के दीनदयाल धाम स्थित नगला बर का रहने वाला सचिन शर्मा करीब दो वर्ष से ईडी अधिकारी बनकर जिले के अधिकारियों पर रौब जमा रहा था। नौ नवंबर की दोपहर वह सीओ रिफाइनरी कार्यालय पहुंचा। सीओ ने शक होने पर सचिन से ईडी अधिकारी होने का साक्ष्य मांगा तो वह सकपका गया। ल