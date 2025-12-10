Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Banke Bihari Mandir: बांकेबिहारी मंदिर में आज आएगी IIT रुड़की की टीम, रेलिंग के लिए होगा सर्वे

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:16 AM (IST)

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन को सुगम बनाने के लिए रेलिंग लगनी है, जिसके लिए IIT रुड़की की टीम आज निरीक्षण करेगी. टीम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन में राहत के लिए रेलिंग लगानी है। इसके लिए आइआइटी रुड़की की टीम बुधवार को निरीक्षण करेगी। पूर्व में टीम ने निरीक्षण किया था। अब पूरी टीम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ सर्वे करेगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति को सौंपेगी। समिति सर्वे रिपोर्ट के आधार पर रेलिंग लगाने पर निर्णय लेगी। समिति के सदस्य सेवायत दिनेश गोस्वामी ने बताया कि टीम ने बुधवार को आने का समय दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राधाकुंड के कुंजबिहारी मंदिर की सेवा पूजा का उठेगा ठेका

    वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में व्यवस्थाओं में सुधार एवं श्रद्धालुओं की सुविध, सुरक्षा के साथ भीड़ नियंत्रण की योजनाएं बना रही मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति अब मंदिर से जुड़े अन्य देवालयों की देखभाल भी करने जा रही है। मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने अब मंदिर से जुड़े देवालय राधाकुंड के कुंजबिहारी मंदिर में एकवर्ष की पूजा-सेवा का ठेका उठाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंदिर सेवायतों से 14 दिसंबर तक अपर जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी निविदा जमा करने की अपील की है।

    बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने मंदिर सेवायतों से मांगी निविदा 

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के सचिव जिलाधिकारी सीपी सिंह ने मंगलवार को जारी सूचना में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के सेवायतों से राधाकुंड स्थित कुंजबिहारी मंदिर की सेवा-पूजा का एक वर्ष 25 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2026 तक का ठेका उठाने के लिए निविदा जमा करने की अपील की है। समिति सचिव सीपी सिंह ने कहा है राधाकुंड के कुंजबिहारी मंदिर की एक वर्ष की सेवा पूजा के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। सीलबंद निविदा 14 दिसंबर तक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कार्यालय में शाम पांच बजे तक ठाकुर बांकेबिहारीजी महाराज के नाम से 25 हजार रुपये अर्नेष्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट अथवा पेऑर्डर के साथ सीलबंद पेटिका में डाले जाएंगे।

    निविदा उच्चाधिकारी प्रबंधन समिति के समक्ष 15 दिसंबर को शहीद लक्ष्मण स्मारक भवन में आयोजित होने वाली बैठक में खाेली जाएंगी। कहा है ठेका संबंधी शर्त एवं निविदा फार्म मंदिर के नोटिस बोर्ड, मंदिर कार्यालय में उपलब्ध करवाए गए हैं। जो भी सेवायत इच्छुक हो निविदा दाता काे बीस रुपए शुल्क जमा करके फार्म प्राप्त कर सकता है।