Banke Bihari Mandir: बांकेबिहारी मंदिर में आज आएगी IIT रुड़की की टीम, रेलिंग के लिए होगा सर्वे

जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन में राहत के लिए रेलिंग लगानी है। इसके लिए आइआइटी रुड़की की टीम बुधवार को निरीक्षण करेगी। पूर्व में टीम ने निरीक्षण किया था। अब पूरी टीम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ सर्वे करेगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति को सौंपेगी। समिति सर्वे रिपोर्ट के आधार पर रेलिंग लगाने पर निर्णय लेगी। समिति के सदस्य सेवायत दिनेश गोस्वामी ने बताया कि टीम ने बुधवार को आने का समय दिया है।

राधाकुंड के कुंजबिहारी मंदिर की सेवा पूजा का उठेगा ठेका वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में व्यवस्थाओं में सुधार एवं श्रद्धालुओं की सुविध, सुरक्षा के साथ भीड़ नियंत्रण की योजनाएं बना रही मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति अब मंदिर से जुड़े अन्य देवालयों की देखभाल भी करने जा रही है। मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने अब मंदिर से जुड़े देवालय राधाकुंड के कुंजबिहारी मंदिर में एकवर्ष की पूजा-सेवा का ठेका उठाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंदिर सेवायतों से 14 दिसंबर तक अपर जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी निविदा जमा करने की अपील की है।

बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने मंदिर सेवायतों से मांगी निविदा ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के सचिव जिलाधिकारी सीपी सिंह ने मंगलवार को जारी सूचना में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के सेवायतों से राधाकुंड स्थित कुंजबिहारी मंदिर की सेवा-पूजा का एक वर्ष 25 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2026 तक का ठेका उठाने के लिए निविदा जमा करने की अपील की है। समिति सचिव सीपी सिंह ने कहा है राधाकुंड के कुंजबिहारी मंदिर की एक वर्ष की सेवा पूजा के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। सीलबंद निविदा 14 दिसंबर तक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कार्यालय में शाम पांच बजे तक ठाकुर बांकेबिहारीजी महाराज के नाम से 25 हजार रुपये अर्नेष्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट अथवा पेऑर्डर के साथ सीलबंद पेटिका में डाले जाएंगे।