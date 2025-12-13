समय पर इलाज से बचाई जान, आगरा में घायल अवस्था में मिला दुर्लभ प्रजाति का लकड़बग्घा

संवाद सूत्र जागरण, फरह। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ एसओएस के संयुक्त बचाव अभियान में मादा लकड़बग्घा की जान बचाई। गंभीर चोटों से जूझ रहे लकड़बग्घा का अब भालू संरक्षण केंद्र में गहन उपचार चल रहा है। लकड़बग्घा वन्य जीव की संरक्षित श्रेणी में आता है।

आगरा के प्रभागीय वन निदेशक राजेश कुमार ने बताया कि तहसील फतेहाबाद क्षेत्र के गांव बिलपुरा के खेतों में लक्कड़बग्घा के घायल अवस्था में पड़े होने की जानकारी के बाद वन विभाग और वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम मौके पर पहुंची। तत्काल संरक्षित श्रेणी के वन्य जीव को भालू संरक्षण केंद्र में लाया गया, जहां एक्स-रे के दौरान जबड़े का फैक्चर मिला, जबकि चोटों की वजह से सूजन और दृष्टि बाधित भी हो रही थी।