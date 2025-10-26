चार बच्चों का बाप घर ले आया दूसरी औरत, पत्नी ने सौतन का किया विरोध तो दी ये खौफनाक सजा

संवाद सूत्र, सुरीर। काहे सैंया तेरी मेरी बात बने नाहीं, सौतन कन्ने क्या है जो मेरे कन्ने नाहीं। दयावान फिल्म का यह गाना समीपतर्वी गांव की एक महिला पर चरितार्थ हो रहा है। उसका पति घर में सौतन ले आया है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता है। पीड़िता ने थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।

यह मामला सुरीर के समीपवर्ती गांव औहावा का है। यहां एक कथावाचक युवक चार बच्चों का पिता है। पहली पत्नी होने के बावजूद करीब तीन माह पहले वह दिल्ली की एक युवती को शादी कर घर ले आया है। इसके बाद वह अब पहली पत्नी को कोई भाव नहीं दे रहा है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता है।