दीपावली के बाद ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भक्तों की अपार भीड़, मथुरा में लगा जाम
दीपावली के बाद शनिवार को मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ ...और पढ़ें
HighLights
दीपावली के बाद बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भारी भीड़।
शनिवार सुबह दर्शन के लिए मंदिर के आसपास लगा जाम।
पट खुलने से पहले ही गलियों में पैर रखने की जगह नहीं।
जागरण संवाददाता, मथुरा। दीपावली के बाद ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए शनिवार को बीड़ उमड़ी। शनिवार सुबह अपार भीड़ के कारण मंदिर के चारों ओर जाम के हालात बन गए। मंदिर के पट खुलने से पहले ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के आसपास पहुंच गई। पट खुलते खुलते मंदिर की गलियों में पैर रखने की जगह भी नहीं बची।
भाईदूज से मंदिर के दर्शन समय में बदलाव होता आया है। लेकिन, इसबार उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति और मंदिर सेवायतों ने दर्शन समय बदलाव की अपनी अपनी अलग समयसारिणी जारी कर दी। लेकिन, भाईदूज के दिन समिति द्वारा तय समय सुबह 8 बजे से पांच मिनट पहले 7.55 पर ही मंदिर सेवाधिकारी ने ठाकुरजी के पट खोले। जिसका बड़ा लाभ श्रद्धालुओं को जल्द दर्शन मिलकर हुआ। जबकि सेवायतों की जारी समय सारिणी के अनुसार सुबह 8.45 बजे पट खुलने थे।
भोगराग में भी बदला
ठाकुरजी के दर्शन समय में भाईदूज से बदलाव के साथ भोगराग में भी बदलाव हो गया। मंदिर सेवायत श्रीनाथ गोस्वामी के अनुसार ठाकुरजी को अब मोटे कपड़े की पोशाक धारण करवाई जा रही है और भोग में तरल पदार्थाेंं की मात्रा में कमी करके गरिष्ठ व्यंजनों की मात्रा में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही केसर दूध, सूखे मेवा की मात्रा ठाकुरजी के भोग में बढ़ा दी गई है। ताकि सर्दी का प्रभाव ठाकुरजी पर न पड़ सके।