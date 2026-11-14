दीपावली के बाद ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भक्तों की अपार भीड़, मथुरा में लगा जाम

जागरण संवाददाता, मथुरा। दीपावली के बाद ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए शनिवार को बीड़ उमड़ी। शनिवार सुबह अपार भीड़ के कारण मंदिर के चारों ओर जाम के हालात बन गए। मंदिर के पट खुलने से पहले ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के आसपास पहुंच गई। पट खुलते खुलते मंदिर की गलियों में पैर रखने की जगह भी नहीं बची।

भाईदूज से मंदिर के दर्शन समय में बदलाव होता आया है। लेकिन, इसबार उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति और मंदिर सेवायतों ने दर्शन समय बदलाव की अपनी अपनी अलग समयसारिणी जारी कर दी। लेकिन, भाईदूज के दिन समिति द्वारा तय समय सुबह 8 बजे से पांच मिनट पहले 7.55 पर ही मंदिर सेवाधिकारी ने ठाकुरजी के पट खोले। जिसका बड़ा लाभ श्रद्धालुओं को जल्द दर्शन मिलकर हुआ। जबकि सेवायतों की जारी समय सारिणी के अनुसार सुबह 8.45 बजे पट खुलने थे।