अयोध्या-काशी के बाद अब मथुरा पर भाजपा की नजर, चुनावी रणनीति का केंद्र बनेगी कान्हा की नगरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अब कान्हा की नगरी से सियासी संदेश देने की तैयारी में है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को लेकर पार्टी की रणनीतिक सक्रियता बढ़ती दिख रही है। इसी कड़ी में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 16 और 17 नवंबर को यहां दो दिवसीय चिंतन बैठक करेगा।

इसमें पार्टी के 35 से 40 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 17 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दो दिनों तक चलने वाले इस मंथन में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन की मजबूती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों को साधने पर चर्चा होने की संभावना है।

भाजपा की इस बैठक के राजनीतिक मायने भी काफी अहम माने जा रहे हैं। पार्टी अयोध्या में श्रीराम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब मथुरा को अपनी वैचारिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में रखने का संदेश देना चाहती है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा लंबे समय से भाजपा की राजनीति के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रहा है।

ऐसे में यहां शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी को केवल संगठनात्मक बैठक तक सीमित नहीं माना जा रहा। इसी वर्ष मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन-पूजन किया। उन्होंने अयोध्या और काशी की तर्ज पर मथुरा के भव्य विकास का संकेत दिया था।

उनके इस बयान के बाद से ब्रज क्षेत्र में विकास और धार्मिक पर्यटन को लेकर सरकार की भावी योजनाओं पर चर्चा तेज हुई है। अब पार्टी के शीर्ष नेताओं की चिंतन बैठक को इसी राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है।