यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई बस के परखच्चे उड़े; 16 सवारियां घायल
मथुरा के बलदेव में यमुना एक्सप्रेसवे पर तड़के सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। नोएडा से आगरा जा रही एक बस ट्रक से टकरा गई, जिससे 16 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना माइलस्टोन 145 के पास हुई, जहाँ बस चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्षतिग्रस्त बस को हटवाया।
जागरण संवाददाता, मथुरा। बलदेव के यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 145 पर सोमवार तड़के साढ़े तीन बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। नोएडा से आगरा की ओर जा रही इटावा डिपो की रोडवेज बस अचानक तीसरी लेन में चल रहे ट्रक से जा टकराई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 16 यात्री गंभीर घायल हो गए। बलदेव पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एसएन मेडिकल कालेज भर्ती कराया है। हादसे का कारण बस चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है।
बस में सवार थे 16 यात्री
इटावा डिपो की रोडवेज बस रविवार देर रात नोएडा से सवारियां लेकर आगरा की ओर आ रही थी। बस में 16 यात्री सवार थे। बलदेव के यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 145 पर सोमवार तड़के साढ़े तीन बजे अचानक बस चालक को नींद की झपकी आ गई और तेज रफ्तार बस तीसरी लेन में चल रहे ट्रक से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। शीशे बिखर गए, सीटें उखड़ गईं और बस में सवार यात्री चीखते-चिल्लाते रह गए।
हादसे में 16 यात्री गंभीर घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में पुलिस और एक्सप्रेसवे कर्मियों ने बाहर निकाला और एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया। बलदेव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से सड़क किनारे हटाकर खंदौली डंपयार्ड भिजवाया।
ये हुए घायल
हर्षित (21), मैनपुरी
अनिल कुमार (35), फिरोजाबाद
अंकित, फिरोजाबाद
राहुल (29), मैनपुरी
सुरेश चंद्र (38), कन्नौज
वर्षा (30), एटा
विमल कुमार (29), मैनपुरी
विपिन कुमार (27), इटावा
मयंक प्रजापति (27), इटावा
पीयू (7), औरैया
पायल (14), एटा
कपिल दुबे (47), मैनपुरी — परिचालक
संतोष (32), इटावा — बस चालक
दीपक (32), कौशांबी
अवनीश (36), इटावा
अमन (23), इटावा
