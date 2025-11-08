Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    H1B वीजा महंगा करने पर उठे सवाल, GLA में युवा बोले इंडस्ट्री पर होगा गहरा असर

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:10 PM (IST)

    मथुरा के जीएलए विश्वविद्यालय में यूथ पार्लियामेंट 5.0 का आयोजन किया गया, जिसमें एच1बी वीजा शुल्क वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। विद्यार्थियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और अन्य देशों में रोजगार तलाशने की सलाह दी। पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और युवाओं को प्रोत्साहित किया। वक्ताओं ने साइबर सुरक्षा और नीतिगत साक्षरता पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन चर्चा सत्र के साथ हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    GLA University मथुरा में आयोजित यूथ पार्लियामेंट में भाग लेते प्रतिभागी।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय पेशेवरों के लिए H1B वीजा पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क पर भारतीय आईटी इंडस्ट्री में चिंता है। GLA विश्वविद्यालय मथुरा के सैटरैंगल क्लब ने यूथ पार्लियामेंट 5.0 में इसी मुद्दे पर गहन चर्चा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न केवल विद्यार्थियों बल्कि इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स ने भी इसे चिंताजनक बताया। साथ ही विकल्प के तौर पर दूसरे देशों में रोजगार तलाशने पर जोर दिया।

    यूथ पार्लियामेंट का आयोजन क्लब की मेंटर व असिस्टेंट प्रोफेसर डा. दिव्या गुप्ता के निर्देशन में हुआ। विषय था “H1B शुल्क वृद्धि: भारतीय तकनीकी प्रतिभा के लिए एक चुनौती”। इसमें छात्रों ने वैश्विक कार्यबल की नीतिगत चुनौतियों पर विचारपूर्ण चर्चा की।

    GLA

    GLA University मथुरा में यूथ पार्लियामेंट में भाग लेते छात्र-छात्राएं। 

     

    डा. दिव्या गुप्ता ने नौ प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों अमन यादव, मोहित सिंह, विश्व प्रकाश राय, सुरभि अग्रवाल, मुकुल दुबे, अतुल मौर्य, आयुष दुबे, प्रियांशी गुप्ता एवं राहुल सिंह का परिचय कराया। पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए नेतृत्व, संवाद-कौशल तथा सक्रिय भागीदारी के महत्व पर प्रेरक विचार प्रस्तुत किए।

    साथ ही प्रो. प्रमोद कुमार जोशी के सारगर्भित विचारों ने चर्चा को और भी सशक्त बनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार विनीत कुमार मिश्र व प्रतीक गुप्ता, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजकुमार व बॉबी सिंह, नोएडा सेे आईं रिसर्च हैड श्वेता गोलश और गुरुग्राम से पहुंचे फाइनेंशियल एक्सपर्ट सीए अमित कुमार गुप्ता ने युवाओं को प्रोत्साहित किया।

    GLA 1

     

    GLA University मथुरा में यूथ पार्लियामेंट में वोटिंग करते छात्र-छात्राएं। 

    वक्ताओं ने साइबर सुरक्षा जागरूकता, नीतिगत साक्षरता और शासन में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन पवन पांडेय द्वारा संचालित एक जीवंत चर्चा सत्र के साथ हुआ, जिसने प्रतिभागियों को वैश्विक नीतियों और उनके स्थानीय प्रभावों पर गहन दृष्टिकोण प्रदान किया।

    यूथ पार्लियामेंट 5.0 ने छात्रों को वाककला, विश्लेषणात्मक सोच और नेतृत्व क्षमता को निखारने का अमूल्य अवसर प्रदान किया, जो GLA विश्वविद्यालय के उस निरंतर प्रयास का प्रतिबिंब है, जिसमें वह सामाजिक रूप से सजग और बौद्धिक रूप से सक्रिय युवाओं का निर्माण कर रहा है।

    रुद्राक्ष, राघव गुप्ता, सार्थक शर्मा, सक्षम शर्मा, मृदुल,  मानसी ठाकुर, अजीत कुमार, ग्रंथ, आदित्य, सुहासिनी, ध्रुव कौशिक, यश, वंशिका, अभिनव, हर्ष, रोहित तैनुआ, दीपक व अन्य छात्र-छात्राओं की आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।  