Jamtara जैसा बन गया गोवर्धन, 300 पुलिसकर्मियों ने घेरे चार गांव; 42 लोग हिरासत में लिए

जागरण संवाददाता, मथुरा। कभी साइबर ठगी के लिए जामताड़ा कुख्यात था। अब धार्मिक महत्व से प्रसिद्ध गोवर्धन के आसपास बसे गांवों में भी साइबर ठगों के अड्डे बनए गए हैं। मथुरा पुलिस ने गुरुवार तड़के बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया।

बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने चार गांवों की घेराबंदी कर ली। लोगों की आंख नहीं खुल पाई थी। इससे पहले ही पुलिस ने दरवाजे की कुंडी खटखटा दी। तलाशी में पुलिस को घरों से आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। कुल 42 लोग हिरासत में लिए गए हैं।

मथुरा जिले में साइबर व बैंकिंग ठगी को खत्म करने के लिए पुलिस ने गुरुवार तड़के गोवर्धन थाना क्षेत्र के कुख्यात ठगों के चार गांवों में बड़ा ऑपरेशन चलाया। चार एएसपी की निगरानी में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने गांवों को चारों ओर से घेरकर सर्च आपरेशन शुरू किया।