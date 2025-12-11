Jamtara जैसा बन गया गोवर्धन, 300 पुलिसकर्मियों ने घेरे चार गांव; 42 लोग हिरासत में लिए
मथुरा पुलिस ने गोवर्धन के आसपास के गांवों में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने चार गांवों को घेरकर 42 संदिग्धों को ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। कभी साइबर ठगी के लिए जामताड़ा कुख्यात था। अब धार्मिक महत्व से प्रसिद्ध गोवर्धन के आसपास बसे गांवों में भी साइबर ठगों के अड्डे बनए गए हैं। मथुरा पुलिस ने गुरुवार तड़के बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया।
बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने चार गांवों की घेराबंदी कर ली। लोगों की आंख नहीं खुल पाई थी। इससे पहले ही पुलिस ने दरवाजे की कुंडी खटखटा दी। तलाशी में पुलिस को घरों से आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। कुल 42 लोग हिरासत में लिए गए हैं।
मथुरा जिले में साइबर व बैंकिंग ठगी को खत्म करने के लिए पुलिस ने गुरुवार तड़के गोवर्धन थाना क्षेत्र के कुख्यात ठगों के चार गांवों में बड़ा ऑपरेशन चलाया। चार एएसपी की निगरानी में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने गांवों को चारों ओर से घेरकर सर्च आपरेशन शुरू किया।
अचानक हुई इस घेराबंदी से ठगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस टीमों ने घर-घर दबिश देकर 42 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है।
छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, कई फर्जी कागजात, दर्जनों मोबाइल फोन, सिमकार्ड और डिजिटल उपकरण बरामद हुए।
कई मोबाइलों में ठगी के साक्ष्य, बैंकिंग एप और वारदात से जुड़े चैट संदेश भी पाए गए हैं। पुलिस अब बरामद डिजिटल डिवाइसों की तकनीकी जांच कर रही है, जिससे ठगी के पूरे नेटवर्क का राजफाश किया जा सके।
एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी और ठगी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र की गई है। उन्होंने कहा कि ठगों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। सर्चिंग अभियान जारी है और जल्द ही गिरोह का पूरा नेटवर्क सामने होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।