Govardhan Puja 2025: गिरिराज महाराज को अर्पित होगा 'अन्न का पर्वत', दूध की धार से नहाएगा गोवर्धन

संवाद सूत्र, जागरण, गोवर्धन। भक्ति और अन्नकृतज्ञता का अनोखा संगम... दीपोत्सव की उजास में जब दुनिया दीपों से आलोकित होती है, तब ब्रजभूमि गिरिराज को अन्न के पर्वत से सजाती है। बुधवार को गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में दूध की धार बहती रहेगी और भक्तजन सिर पर अन्नकूट की टोकरी रख प्रभु के चरणों में भोग अर्पित करेंगे।

ब्रजभूमि में दीपावली के बाद अब अन्नकूट पर्व की भक्ति तरंगें उमड़ने लगी हैं। बुधवार को पर्वतराज गोवर्धन की पवित्र परिक्रमा में ‘अन्न का पर्वत’ सजाया जाएगा। सात कोस में विराजमान गिरिराज गोवर्धन की दिव्यता का आलोक अकल्पनीय है, इसी कारण उन्हें ‘देवों के देव’ कहा गया है। जब पूरी दुनिया दीपोत्सव में दीप जलाकर भगवान को स्मरण करती है, तब ब्रजवासी अन्नकूट के माध्यम से गिरिराज प्रभु को धन्यवाद अर्पित करते हैं।

गिरिराज को अर्पित होगा अन्न का पर्वत, दूध की धार से नहाएगा गोवर्धन पर्वत

गोवर्धन पूजा बुधवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। मौसमी सब्जियों, मिष्ठानों और विविध व्यंजनों से तैयार विशाल अन्नकूट का भोग गिरिराजजी को समर्पित किया जाएगा। इस दिन की शुरुआत प्रभु के दुग्धाभिषेक से होगी। सुबह करीब चार बजे से ही प्रमुख मंदिर, दानघाटी, मुकुट मुखारविंद, जतीपुरा मुखारविंद सहित पूरे 21 किमी परिक्रमा मार्ग पर स्थित गिरिराज शिलाओं पर दूध की धार बहनी शुरू हो जाएगी, जो देर रात तक निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। इस्कॉन और गौड़ीय संप्रदाय के भारतीय एवं विदेशी भक्त भी इस महापर्व में भागीदारी करेंगे।