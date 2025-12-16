गोंडा में बीएलओ की उपचार के दौरान मौत, गांव में पुलिस तैनात; छह दिसंबर को बिगड़ी थी तबीयत
उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बीएलओ की उपचार के दौरान मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोंडा। रुपईडीह के कंपोजिट विद्यालय बनगाई द्वितीय में तैनात रहे शिक्षामित्र व बीएलओ नानबच्चा की मेडिकल कालेज लखनऊ में उपचार के दौरान मौत हो गई। छह दिसंबर को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद स्वजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था।
मृतक के घर पर पुलिस के साथ एसडीएम सदर अशोक गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी अमित सिंह समेत अन्य अधिकारी तैनात हैं। शिक्षामित्र संग के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ल ने मृतक की पत्नी कृष्णाकुमारी से मुलाकात कर आर्थिक सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया है।
ग्राम पंचायत पेड़ारे गढ़वा निवासी नानबच्चा करीब 30 वर्ष पूर्व बनगाई में आकर बस गए थे। यही पर मकान बनवाकर परिवारीजन के साथ रहते थे। मृतक की पत्नी कृष्णाकुमारी भी खम्हरिया गांव की शिक्षामित्र हैं। मृतक के तीन बेटियां थी जिसमें बड़ी बेटी की मौत हो चुकी है।
दो बेटियां सुमन, वैष्णवी व एक बेटा विकास उर्फ विक्की हैं। स्वजनों का आरोप है कि काम के दबाव के कारण नानबच्चा की तबीयत खराब हुई थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष तेज प्रताप सिंह ने बताया कि गांव में पुलिस बल तैनात है। शांति व्यवस्था बनी हुई है।
