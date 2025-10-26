गोकुल में गौचर भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे, संत ने CM योगी से लगाई ये गुहार

संवाद सूत्र, महावन। गोकुल भगवान श्रीकृष्ण की क्रीड़ा स्थली है यहां भगवान श्रीकृष्ण ने गौचर लीलाएं की थी लेकिन अब गोकुल में गौचर भूमि पर अवैध कब्जे कर उन लीलाओं का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। गौचर भूमि को बचाने के लिए गोकुल के संत द्वारा एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित किया है जिसमें संत गौचर भूमि को बचाने की गुहार लगा रहे हैं अगर गोकुल की गौचर भूमि पर अवैध कब्जा नहीं रोका गया तो उन्होंने आत्मदाह करने की बात कही है जिससे गांव में चर्चा का विषय बन गया है।



महावन तहसील के गांव गोकुल में भू माफिया गौचर भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है गौचर भूमि को बचाने के लिए परमहंस आश्रम के महन्त बाबा अभयराम दास ने शासन से गुहार लगा रहे हैं लेकिन शासन की बेरुखी देख कर महन्त बाबा अभयराम दास ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित किया है जिसमें महन्त ने कहा कि अगर शासन ने गौचर भूमि पर अवैध कब्जे को नहीं रोका तो वे गौचर भूमि पर आत्मदाह कर लेंगे। जिससे गोकुल में चर्चा का विषय बन गया है।