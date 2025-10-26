गोकुल में गौचर भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे, संत ने CM योगी से लगाई ये गुहार
गोकुल, भगवान श्रीकृष्ण की क्रीड़ा स्थली, में गौचर भूमि पर अवैध कब्जे से उनकी लीलाओं का अस्तित्व खतरे में है। गौचर भूमि को बचाने के लिए एक संत ने इंटरनेट पर वीडियो जारी कर कब्जा रोकने की गुहार लगाई है और कब्जा न रुकने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है, जिससे गांव में चर्चा का माहौल है।
संवाद सूत्र, महावन। गोकुल भगवान श्रीकृष्ण की क्रीड़ा स्थली है यहां भगवान श्रीकृष्ण ने गौचर लीलाएं की थी लेकिन अब गोकुल में गौचर भूमि पर अवैध कब्जे कर उन लीलाओं का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। गौचर भूमि को बचाने के लिए गोकुल के संत द्वारा एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित किया है जिसमें संत गौचर भूमि को बचाने की गुहार लगा रहे हैं अगर गोकुल की गौचर भूमि पर अवैध कब्जा नहीं रोका गया तो उन्होंने आत्मदाह करने की बात कही है जिससे गांव में चर्चा का विषय बन गया है।
महावन तहसील के गांव गोकुल में भू माफिया गौचर भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है गौचर भूमि को बचाने के लिए परमहंस आश्रम के महन्त बाबा अभयराम दास ने शासन से गुहार लगा रहे हैं लेकिन शासन की बेरुखी देख कर महन्त बाबा अभयराम दास ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित किया है जिसमें महन्त ने कहा कि अगर शासन ने गौचर भूमि पर अवैध कब्जे को नहीं रोका तो वे गौचर भूमि पर आत्मदाह कर लेंगे। जिससे गोकुल में चर्चा का विषय बन गया है।
क्या बोले गोकुल नगर पंचायत अध्यक्ष?
गोकुल नगर पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित ने कहा कि गोकुल में खसरा नंबर 176 ,179, 181,183,186 में लगभग पंद्रह वीघा जमीन गौचर भूमि खाली पड़ी है जो परमहंस आश्रम के समीप है उन्होंने बताया कि गोकुल में लगभग दो सौ गाय हैं जो गोकुल में रहती हैं गायों के बैठने के स्थान पर अवैध कब्जा हो जायेगा तो उनके चुगने बैठने कहा जायेगी। गोकुल में देश विदेश से श्रृद्धालु आते हैं अगर गोकुल में गाय दर्शन नहीं होगा तो गोकुल का अस्तित्व खत्म होता जायेगा।
एसडीएम महावन कंचन गुप्ता ने बताया कि गोकुल में गौचर भूमि नहीं बल्कि सरकारी भूमि है जिसमें पट्टे काटे गए हैं जो वैध हैं। उन्होंने कहा संत द्वारा वीडियो प्रसारित कर शासन पर दवाब बनाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।