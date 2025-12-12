Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GLA University: 'चाणक्य' के साथ जुटेंगे National-Multinational कंपनियों के अधिकारी, 17वां लीडरशिप समिट होगा खास

    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    मथुरा के जीएलए यूनिवर्सिटी में 13 दिसंबर को 17वां वार्षिक लीडरशिप समिट आयोजित किया जा रहा है। इस समिट में 100 से अधिक कंपनियों के संस्थापक, सीईओ और मा ...और पढ़ें

    Hero Image

    GLA University मथुरा का कैंपस।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। GLA University में 13 दिसंबर को 17वाँ वार्षिक लीडरशिप समिट आयोजित किया जा रहा है।

    जिसमें 100 से अधिक कंपनियों के संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य मानव संसाधन अधिकारियों सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता हिस्सा लेंगे।

    “कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में नेतृत्व” विषय पर आधारित समिट के दौरान विभिन्न उद्योग विशेषज्ञ एआई के प्रभाव से आ रहे बदलावों, नेतृत्व की बदलती भूमिका, प्रतिभा–विकास, नैतिक नेतृत्व और नवाचार-संचालित विकास जैसे विषयों पर दिनभर चलने वाले 16 सत्रों में अपने विचार साझा करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पद्मश्री सम्मानित अभिनेता, फिल्म निर्माता डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी होंगे, जो धारावाहिक चाणक्य की मुख्य भूमिका में थे।

    समापन सत्र में लॉयड बैंकिंग ग्रुप के ग्रुप सीएचआरओ डॉ. विपुल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

    कार्यक्रम में कैम्सपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वसंत जेयापॉल, मेकमायट्रिप के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी युवराज श्रीवास्तव तथा द हिन्दू के सीएक्सओ श्रीधर अरनाला भी बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करने हेतु सहमति प्रदान कर चुके हैं।

    प्रो. अनुराग सिंह (निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट), प्रो. सोमेश धमीजा (डीन, विधि संकाय) और प्रो. अशोक भांसाली (डीन, इंजीनियरिंग संकाय) ने बताया कि समिट को उद्योग नेतृत्वकर्ताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य विचारशील व्यक्तित्वों के साथ-साथ इंजीनियरिंग और प्रबंधन छात्रों के लिए भी एक साझा और सहयोगात्मक मंच के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

    समिट के दौरान विभिन्न पैनल चर्चाओं, व्याख्यानों और सत्रों के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते एकीकरण के साथ नेतृत्व शैली और संगठनात्मक कार्यप्रणालियों में आ रहे बदलावों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा होगी।

    इसके अतिरिक्त कार्यबल पुनर्संरचना और तकनीकी प्रगति के अनुरूप विकसित हो रही कौशल आवश्यकताओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह मंच प्रतिभागियों को निर्णय-निर्माण ढाँचों, संचालन रणनीतियों और टीम संरचनाओं पर एआई के प्रभाव को समझने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

    विश्वविद्यालय के सीईओ नीरज अग्रवाल ने कहा कि जीएलए विश्वविद्यालय का वार्षिक लीडरशिप समिट लंबे समय से उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संवाद का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम रहा है। करेगा।

    ऐसे संवाद विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों की गहरी समझ विकसित करते हैं और नेतृत्व के भविष्य को दिशा प्रदान करते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष का आयोजन भी विषय-विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर एआई और अन्य उभरती तकनीकों से उत्पन्न चुनौतियों व अवसरों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।

    समिट में असेंचर , लेनोवो, डेल, सीमेन्स हेल्थिनीअर्स, सीमेन्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ़, एयू स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक, इंडियन ऑयल, अदानी वेंचर, लिंक्डइन, ईवाई (अर्न्स्ट ऐंड यंग), सर्विसनाउ, इनॉवैक्सर इंक., पार्कर कंपनियों की भागीदारी रहेगी।

    इसके अलावा इवैल्यूसर्व, इंटररा इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, कॉनटाटा सॉल्यूशंस, हेक्साव्यू, इंफ़ॉर्माटिका बिज़नेस सॉल्यूशंस, नूस इन्फ़ोसिस्टम, टोडस्टर टेक्नोलॉजीज़, पोस्टेरिटी कंसल्टिंग, क्लीयरवॉटर एनालिटिक्स, ओम लॉजिस्टिक्स आदि कंपनियों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। 